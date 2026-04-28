"Mi hermano decía que el doctor Luque...": la declaración de "Kitty" Maradona

En los tribunales de San Isidro, el juicio por la muerte de Diego Maradona sumó el testimonio de Rita "Kitty" Maradona, una de las hermanas más cercanas al ídolo. Declaró ante los jueces: "Mi hermano decía que el doctor Luque era su médico".

El presidente del Tribunal N° 7 le preguntó si conocía a alguno de los imputados, la testigo afirmó que con el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov tuvo trato como médicos del hermano.

La mujer de 72 años buscó reconstruir cómo fueron los últimos cuidados médicos que recibió su hermano antes de aquel fatídico 25 de noviembre de 2020.

"A Luque lo conocí por mi hermano. Lo vi varias veces atendiéndolo, visitándolo a él donde vivía", relató Kitty al inicio de su declaración.

Según explicó, la presencia del neurocirujano era habitual en la intimidad de la casa, aunque aclaró que las consultas se daban en un ámbito privado. "Visitándolo en la casa, obviamente si lo atendía no sé por qué se iban al dormitorio", sostuvo.

Durante su testimonio, recordó con precisión la última vez que tuvo contacto con Diego. Fue el 11 de noviembre de 2020, el día que el ex capitán de la Selección Argentina dejó la Clínica Olivos tras ser operado de un hematoma subdural. "Lo vi bien, estaba bien, obviamente convaleciente de una operación", describió.

La declaración también puso el foco en las irregularidades que los familiares percibían sobre la atención médica. Kitty recordó la existencia de un grupo de WhatsApp donde interactuaban sobrinas, asistentes y los profesionales a cargo. En esos chats, la preocupación por la falta de un seguimiento integral era evidente. "Decían de buscar un médico clínico porque el doctor Luque no era médico clínico", afirmó.

Sobre su participación en ese grupo virtual, la hermana de Diego dijo sentirse desplazada por el resto del entorno que manejaba el día a día del astro. "No sé qué se definió porque solo me comunicaba con el chat. Opiné dos o tres veces y no obtuve respuesta", sostuvo.

Otro tramo relevante de su testimonio fue la comparación histórica sobre quién velaba por la salud de Maradona. La testigo recordó que el doctor Alfredo Cahe había sido el médico de confianza de Diego desde que tenía 18 años, atendiendo incluso a sus padres "Don Diego" y "Doña Tota". Sin embargo, aclaró que esa figura ya no estaba presente en el tramo final. "Hacía rato que no era el médico. En el último tiempo, el doctor Luque decía mi hermano que era su médico", afirmó.

Kitty también aportó detalles sobre las afecciones crónicas de su hermano, mencionando que Diego tomaba medicación para la presión debido a una predisposición genética, ya que toda la familia era hipertensa.

La autopsia reveló problemas cardíacos que, según la querella, no fueron debidamente monitoreados por el equipo médico liderado por Luque durante su internación domiciliaria en Tigre.

Calificó la ausencia de su hermano como una "falta tremenda" y confesó sentir una "tristeza enorme" que no cesa a pesar del paso del tiempo.