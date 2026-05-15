Tragedia en Córdoba: una alumna de 15 años murió tras la caída de un arco de fútbol en una escuela

Una adolescente de 15 años murió este viernes en la localidad cordobesa de Jesús María, luego de sufrir heridas graves tras la caída de un arco en el patio del Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) Nº 294.

El accidente ocurrió el jueves pasado por la tarde, durante un recreo de la jornada escolar. La víctima, identificada como Angelina Espinoza, se encontraba en el patio del colegio cuando la estructura de un arco de fútbol cedió y la golpeó.

La joven habría intentado trepar a la estructura de metal. Pero el armazón se desestabilizó y cayó sobre la zona abdominal de la menor.

Las autoridades del Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) Nº 294. decretaron un día de duelo.

Tras el impacto, las autoridades del colegio se comunicaron de inmediato con los familiares de la estudiante. Ante la urgencia de la situación, el padrastro de la adolescente la trasladó de forma particular hacia un centro de salud privado de la zona.

La menor ingresó a la Clínica Jesús María a las 16 horas del jueves. El parte médico inicial indicó que la paciente presentaba un traumatismo cerrado de abdomen, con lesiones internas.

El personal médico de guardia determinó que la adolescente presentaba un compromiso severo en el hígado. Debido a la gravedad del daño hepático, fue necesario realizar una intervención quirúrgica de urgencia.

Durante la madrugada de este viernes, mientras se preparaba a la joven para el ingreso al quirófano, el estado de salud de la paciente desmejoró. El cuadro clínico derivó en complicaciones hemodinámicas irreversibles.

Según el certificado médico de defunción emitido por la institución de salud, la joven sufrió un shock hipovolémico seguido de un paro cardiorrespiratorio.

Al confirmarse el deceso de la estudiante, el equipo directivo del IPEM 294 dispuso una jornada de duelo.

Como dicta el protocolo, la Justicia de la provincia de Córdoba inició una investigación para determinar las responsabilidades del hecho y verificar el estado de mantenimiento de la infraestructura escolar.