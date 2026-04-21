Murió un motociclista en la Autopista al chocar en medio de una caravana de motos

Un joven de 24 años murió el último fin de semana tras protagonizar un accidente con su motocicleta en el kilómetro 35,5 de la Autopista Buenos Aires-La Plata, en medio de una caravana de motos. La víctima fue identificada como Ariel Federico Bellena, y la Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el hecho, que quedó registrado en video.

Bellena circulaba a bordo de una Motomel S2 150 junto a una mujer de 21 años, quien resultó ilesa. Por causas que aún se intentan establecer, la moto en la que se desplazaban terminó en un zanjón al costado de la autovía, en sentido hacia la capital bonaerense.

Las imágenes del episodio fueron captadas por otro motociclista que formaba parte de la caravana y que había quedado rezagado. En el registro se observa que, al avanzar para alcanzar al grupo principal, una motociclista pierde el control de su vehículo, lo que desencadena una colisión en cadena.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, un grupo de conductores redujo la velocidad de manera imprevista, situación que habría provocado que Bellena perdiera el equilibrio y fuera despedido de la calzada.

Fuentes de la investigación indicaron que la víctima no llevaba casco al momento del accidente. Personal médico que acudió al lugar constató que, debido a la violencia del impacto, el joven falleció en el acto.

La causa fue caratulada como "homicidio culposo" y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial Quilmes, que continúa con las pericias para determinar posibles responsabilidades.