Confirmado: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en Buenos Aires y 14 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este viernes 8 de mayo unas alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes que impactará en gran parte del país. En ese sentido, destacó que se "esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa que el alerta naranja por vientos y lluvias rige para el centro y sur de la provincia de Buenos Aires.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos en varias provincias (Imagen captura).

En esa zona se esperan lluvias persistentes y fuertes ráfagas. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre los 60 y 90 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

En esa línea, el SMN aclaró que los vientos provenientes del sudoeste tendrán una velocidad de entre 50 y 70 kilómetros por hora, y las ráfagas de viento pueden llegar a superar los 90 kilómetros por hora.

En tanto, el organismo confirmó que hay una alerta amarilla por fuertes vientos en Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Río Negro y Chubut. "El área será afectada por vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h", señaló.

A su vez, el SMN lanzó una alerta amarilla por tormentas, que está prevista para zonas de Misiones, Corrientes y Formosa. "En estas áreas se esperan tormentas fuertes, con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora", indicó.

Clima en el AMBA

Por último, este viernes se espera una jornada con cielo nublado en la primera parte de la jornada y mejora. Se estima que habrá un ambiente frío a fresco en el Área Metropolitana de Buenos Aires. No se descartan lluvias aisladas. La temperatura mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 13°C.