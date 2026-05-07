Chau humedad y hola "frío polar": el desplome del termómetro que llega al AMBA con lluvias y tormentas

Tras varios días de humedad agobiante y lluvias intermitentes, el escenario climático reveló una transición definitiva. El ingreso de una masa de aire frío desde el sur aseguró una mejora en el cielo, pero el protagonismo ahora pasará al viento y al derrumbe de las temperaturas.

A continuación, el detalle del tiempo para los próximos días:

El cronograma del clima: fin de semana de invierno

Viernes 8 de mayo: será la jornada del golpe térmico . La temperatura mínima caerá a los 8 °C y la máxima apenas alcanzará los 14 °C . Durante la mañana persiste un 40% de probabilidad de lluvias aisladas, pero la mejora llegará hacia la tarde. El viento del sudoeste será el gran protagonista con ráfagas de entre 51 y 59 km/h .

Sábado 9 de mayo: se mantiene el ambiente invernal con una mínima de 8 °C y una máxima de 15 °C . Aunque la probabilidad de lluvias es casi nula, el clima seguirá muy ventoso, con ráfagas constantes de hasta 59 km/h que impactarán de lleno en la sensación térmica.

Domingo 10 de mayo: la atmósfera finalmente se estabilizará. Se espera una jornada a puro sol con cielo despejado. Será la mañana más fría del período, con una mínima de apenas 6 °C y una máxima que llegará a los 16 °C. El viento perderá fuerza, soplando de manera moderada.

Cómo estará el clima durante este fin de semana.

Pronóstico extendido: estabilidad y recuperación

A partir del inicio de la semana laboral, el sistema de alta presión garantizará condiciones de buen tiempo y un leve ascenso térmico.

Lunes 11 de mayo: cielo algo nublado a despejado. La mínima se mantendrá en 7/8 °C y la máxima ascenderá hasta los 18 °C . No se esperan lluvias ni vientos fuertes.

Martes 12 de mayo: jornada estable con cielo parcialmente nublado. La temperatura oscilará entre los 9 °C de mínima y los 17 °C de máxima.

Miércoles 13 de mayo: se confirmó una recuperación en los valores térmicos. La mínima subirá a los 12 °C y la máxima alcanzará los 18 °C, con vientos leves del sector sur.

Pronóstico extendido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Recomendaciones ante el viento y el frío

Debido a que las ráfagas acorralaron a la región con intensidades cercanas a los 60 km/h, es vital seguir las pautas de seguridad para evitar accidentes en la vía pública: