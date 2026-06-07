Receta de cheesecake de dulce de leche: un clásico cremoso ideal para la merienda

El cheesecake de dulce de leche es de esos postres que combinan lo mejor de dos mundos: una textura suave y cremosa con el sabor intenso y bien característico de uno de los ingredientes más queridos de la pastelería argentina. Es una receta que no necesita demasiada complejidad para lucirse y que suele aparecer en mesas de merienda, cumpleaños o encuentros especiales.

Más allá de su simpleza, se trata de un clásico que gana protagonismo por su equilibrio justo entre dulzura y cremosidad. Su versatilidad lo convierte en una excelente opción tanto para servir solo como para acompañar frutas, salsas o incluso un café.

¿Cómo preparar el delicioso cheesecake de dulce de leche?

¿Cómo preparar el delicioso cheesecake de dulce de leche?

Su preparación permite adaptarlo fácilmente a distintos estilos, ya sea con base de galletitas más crocantes, versiones sin horno o con un toque extra de dulce de leche en la cobertura. Es de esas recetas que se disfrutan tanto en el proceso como en el resultado final, porque llenan la cocina de aroma y terminan convirtiéndose en un postre para repetir.

Ingredientes

200 gramos de galletitas tipo vainilla o chocolate

100 gramos de manteca derretida

400 gramos de queso crema

300 gramos de dulce de leche

200 ml de crema de leche

100 gramos de azúcar (opcional, según gusto)

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla





Preparación