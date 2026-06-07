Receta de cheesecake de dulce de leche: un clásico cremoso ideal para la merienda
Una receta simple y casera para preparar un cheesecake de dulce de leche bien cremoso, con una base suave y un sabor intenso, ideal para acompañar los mates e innovar al postre clásico.
El cheesecake de dulce de leche es de esos postres que combinan lo mejor de dos mundos: una textura suave y cremosa con el sabor intenso y bien característico de uno de los ingredientes más queridos de la pastelería argentina. Es una receta que no necesita demasiada complejidad para lucirse y que suele aparecer en mesas de merienda, cumpleaños o encuentros especiales.
Más allá de su simpleza, se trata de un clásico que gana protagonismo por su equilibrio justo entre dulzura y cremosidad. Su versatilidad lo convierte en una excelente opción tanto para servir solo como para acompañar frutas, salsas o incluso un café.
¿Cómo preparar el delicioso cheesecake de dulce de leche?
Su preparación permite adaptarlo fácilmente a distintos estilos, ya sea con base de galletitas más crocantes, versiones sin horno o con un toque extra de dulce de leche en la cobertura. Es de esas recetas que se disfrutan tanto en el proceso como en el resultado final, porque llenan la cocina de aroma y terminan convirtiéndose en un postre para repetir.
Ingredientes
- 200 gramos de galletitas tipo vainilla o chocolate
- 100 gramos de manteca derretida
- 400 gramos de queso crema
- 300 gramos de dulce de leche
- 200 ml de crema de leche
- 100 gramos de azúcar (opcional, según gusto)
- 2 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Preparación
- Triturar las galletitas hasta que queden bien molidas. Mezclarlas con la manteca derretida hasta formar una textura tipo arena húmeda. Colocar la mezcla en un molde desmontable y presionar bien con una cuchara para formar la base. Llevar a la heladera mientras se prepara el relleno.
- En un bowl grande colocar el queso crema junto con el dulce de leche y mezclar hasta integrar por completo, logrando una preparación bien lisa y uniforme. Agregar la crema de leche, el azúcar si se desea más dulce y la esencia de vainilla, y seguir batiendo hasta que todo quede bien cremoso.
- Incorporar los huevos de a uno, mezclando suavemente después de cada adición para que la preparación no pierda aire y mantenga su textura suave. Evitar batir en exceso en este paso.
- Verter la mezcla sobre la base de galletitas ya firme y distribuir de manera pareja. Llevar a horno precalentado a 160-170 °C durante aproximadamente 45 a 50 minutos, hasta que los bordes estén firmes pero el centro aún ligeramente líquido.
- Una vez listo, apagar el horno y dejar enfriar dentro con la puerta entreabierta para evitar que se agriete. Luego llevar a la heladera por al menos 4 horas (ideal de un día para el otro) antes de desmoldar y servir.