Receta de Boeuf bourguignon: cómo preparar el clásico guiso francés ideal para los días fríos

Cuando las temperaturas bajan y la rutina empieza a repetir las mismas comidas de siempre, aparecen recetas copadas que invitan a probar sabores nuevos. En ese universo aparece el Boeuf bourguignon, un clásico de la gastronomía francesa que convierte ingredientes simples en una preparación intensa y bien profunda.

Originario de la región de Borgoña, este guiso combina carne que se vuelve tierna con el paso de la cocción, vino tinto y vegetales que se integran en una salsa espesa y llena de carácter. Es de esas recetas ideales para compartir en familia o con amigos durante los días de invierno.

¿Cómo preparar el Boeuf bourguignon y sorprender a tus invitados en los días fríos?





¿Cómo preparar el Boeuf bourguignon y sorprender a tus invitados en los días fríos?

Este plato nació como una receta popular en la cocina de las familias campesinas, donde se aprovechaban los cortes de carne menos tiernos para cocinarlos lentamente durante horas, transformándolos en una preparación suave, sabrosa y nutritiva que podía alimentar a toda la familia. Con el tiempo, esta receta rural fue ganando fama hasta convertirse en un emblema de la gastronomía francesa original, hoy preparada en todo el mundo.

Ingredientes

1 kg de carne vacuna (corte para guiso)

150 gramos de panceta ahumada

2 zanahorias

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

2 cucharadas de harina

500 ml de vino tinto

250 ml de caldo de carne

1 hoja de laurel

Tomillo a gusto

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Champiñones (opcional)





Preparación