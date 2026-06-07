Receta de Boeuf bourguignon: cómo preparar el clásico guiso francés ideal para los días fríos
Una preparación clásica de la cocina francesa ideal para cuando querés innovar en la cocina sin perder el gustito casero y cálido de los platos de siempre.
Cuando las temperaturas bajan y la rutina empieza a repetir las mismas comidas de siempre, aparecen recetas copadas que invitan a probar sabores nuevos. En ese universo aparece el Boeuf bourguignon, un clásico de la gastronomía francesa que convierte ingredientes simples en una preparación intensa y bien profunda.
Originario de la región de Borgoña, este guiso combina carne que se vuelve tierna con el paso de la cocción, vino tinto y vegetales que se integran en una salsa espesa y llena de carácter. Es de esas recetas ideales para compartir en familia o con amigos durante los días de invierno.
¿Cómo preparar el Boeuf bourguignon y sorprender a tus invitados en los días fríos?
Este plato nació como una receta popular en la cocina de las familias campesinas, donde se aprovechaban los cortes de carne menos tiernos para cocinarlos lentamente durante horas, transformándolos en una preparación suave, sabrosa y nutritiva que podía alimentar a toda la familia. Con el tiempo, esta receta rural fue ganando fama hasta convertirse en un emblema de la gastronomía francesa original, hoy preparada en todo el mundo.
Ingredientes
- 1 kg de carne vacuna (corte para guiso)
- 150 gramos de panceta ahumada
- 2 zanahorias
- 1 cebolla grande
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de harina
- 500 ml de vino tinto
- 250 ml de caldo de carne
- 1 hoja de laurel
- Tomillo a gusto
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
- Champiñones (opcional)
Preparación
- Cortar la carne en cubos medianos y salpimentar. En una olla grande, dorarla en tandas con un poco de aceite de oliva hasta que quede bien sellada por todos sus lados. Retirar y reservar.
- En la misma olla, agregar la panceta cortada en cubos y cocinar hasta que esté dorada y haya soltado su grasa. Incorporar la cebolla, el ajo y las zanahorias picadas, y rehogar todo junto hasta que las verduras estén tiernas.
- Volver a colocar la carne en la olla, espolvorear la harina por encima y mezclar bien para que se integre y ayude a espesar la salsa durante la cocción.
- Agregar el vino tinto y el caldo de carne, junto con el laurel y el tomillo. Llevar a hervor suave, bajar el fuego y cocinar tapado durante aproximadamente 2 a 3 horas, revolviendo de vez en cuando hasta que la carne esté bien tierna.
- Si se desea, en los últimos minutos de cocción sumar los champiñones salteados. Rectificar sal y pimienta y servir caliente, idealmente acompañado de puré o pan crujiente.