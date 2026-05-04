El corte de cerdo que te salva el asado y cualquier comida en minutos

Cuando el tiempo apremia o la idea es resolver una comida sin complicaciones, elegir un corte rendidor y nutritivo puede marcar la diferencia.

En ese contexto, una pieza de cerdo se volvió por su versatilidad. De hecho, se adaptan tanto a una parrilla como a una olla o al horno, permitiendo resolver desde un almuerzo rápido hasta una cena más elaborada sin perder calidad.

Ideal para resolver comidas de forma rápida sin resignar sabor ni textura.

El corte que te salva el asado y cualquier comida en minutos

La bondiola es un corte de cerdo que proviene de la zona del cuello del animal. Se caracteriza por su equilibrio entre carne y grasa, lo que le aporta una textura tierna y un sabor profundo que la distingue de otras piezas.

Entre sus principales virtudes se destaca su jugosidad natural. Además, mantiene la humedad durante la cocción, evitando que se seque incluso en preparaciones prolongadas. Esto la vuelve ideal tanto para principiantes como para quienes buscan resultados seguros.

A su vez, presenta diferencias claras con otros cortes del cerdo. Mientras la paleta puede resultar más fibrosa y el carré más seco, la bondiola logra un punto intermedio que combina suavidad con intensidad de sabor, adaptándose a múltiples técnicas culinarias.

Su equilibrio entre grasa y carne garantiza jugosidad y sabor en cada cocción.

Bondiola barata: cómo conseguirla con descuento

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, ofrece descuentos en comercios de cercanía, incluyendo carnicerías. Entre sus beneficios más destacados aparece el 20% de reintegro en compras realizadas en comercios de cercania de lunes a viernes.

Si este corte tiene un valor de $10.000, con la promoción vigente, el ahorro sería de $2.000. Es decir, el precio final quedaría en $8.000, lo que lo convierte en una opción aún más conveniente para el bolsillo.

Vale la pena recordar que el tope de reintegro es de $5.000 por semana y por persona, considerando el total de compras realizadas y es necesario pagar a través de la app con dinero en cuenta, utilizando QR o Clave DNI.

Con descuentos vigentes, comprar este producto puede significar un ahorro importante en el total de la compra.

Tips de cocción

Para lograr un resultado óptimo, es clave respetar los tiempos de cocción.

A la parrilla, se recomienda cocinarla a fuego medio-bajo, girándola de manera constante para que se haga de forma pareja y conserve sus jugos internos.

En horno o cacerola, una buena técnica es sellarla previamente para potenciar el sabor y luego continuar la cocción a temperatura moderada. También se puede marinar con especias o líquidos para intensificar aún más su perfil.

Cocinar a fuego medio y respetar los tiempos es clave para lograr una textura jugosa.

Recetas en las que se puede usar la bondiola

A la parrilla, en porciones gruesas o tipo steak

Desmenuzada para sándwiches o tacos

Al horno con papas o vegetales

Braseada en salsa para platos más elaborados

En estofados o guisos

A la cerveza o al vino para cocciones largas