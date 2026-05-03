Cuesta solo $3100: el corte rendidor que sirve para guisos y sorprende en la parrilla

El espinazo es un corte de carne económico y muy rendidor que cada vez gana más lugar en la cocina diaria por su sabor y versatilidad. Proveniente de la zona de la columna del animal, combina hueso, músculo y grasa, lo que le aporta una base intensa ideal para distintas preparaciones.

Es una opción que se adapta tanto a guisos y estofados de cocción lenta como a la parrilla, donde bien dorado suma un gusto distinto y bien casero. Además, con el descuento del 20% de Cuenta DNI se puede obtener por tan solo $3100 lo que lo vuelve una alternativa práctica para resolver comidas abundantes.

Espinazo: El corte de carne perfecto para tirar a la parrilla y hacer guisos calentitos





Espinazo: El corte de carne perfecto para tirar a la parrilla y hacer guisos calentitos

El espinazo es un corte que proviene de la columna del animal y se caracteriza por combinar hueso, carne y una buena proporción de grasa, lo que le da un sabor intenso y bien casero. No es un corte "protagonista" como otros, pero justamente ahí está su valor: aporta profundidad a las preparaciones y rinde mucho en la cocina diaria.

En guisos, sopas o estofados, funciona muy bien porque el hueso libera colágeno durante la cocción y eso ayuda a espesar naturalmente el caldo, dándole más cuerpo y textura. Es ideal para recetas de olla que llevan tiempo, donde todo se integra y el sabor se vuelve más concentrado, perfecto para los días de frío.

A la parrilla también tiene su lugar, sobre todo si se cocina a fuego medio para que se dore bien por fuera sin secarse. Puede no ser el corte más tierno, pero bien hecho queda sabroso y diferente, sumando una opción económica para variar sin resignar gusto ni cantidad en la mesa.

El corte cuesta $3899 en supermercados y algunas carnicerías, pero si se utiliza el 20% de descuento de Cuenta DNI que tiene de lunes a viernes en comercios de barrio, se puede obtener con una rebaja de $780 que lo deja en $3100.

Es importante tener en cuenta que esta promoción rige de lunes a viernes durante mayo de 2026 y solo se aplica a compras hechas desde la app, usando herramientas como "Pagar QR", "Link de pago" o "Clave DNI" en comercios adheridos. No contempla pagos con tarjeta ni transacciones realizadas con códigos QR de otras billeteras digitales.