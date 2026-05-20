El corte de carne que te saca del apuro y sirve para muchas recetas: cuesta menos de $9.500

Los aumentos de los precios de la carne vacuna provocan que millones de familias deban analizar otras opciones para abaratar los costos, pero sin resignar el sabor ni los nutrientes. La carne de cerdo gana terreno por su precio y calidad.

Uno de los cortes más conocidos y económicos es el solomillo de cerdo, que se convierte en un aliado fundamental para los que deseen aprovechar esta pieza en recetas muy variadas y zafar el almuerzo o la cena "en un ratito".

El precio regular es de $11.700 por kilo. Sin embargo, puede conseguirse mucho más económico si se aprovechan los descuentos disponibles en carnicerías con la aplicación de Cuenta DNI.

Esta billetera virtual ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes con un tope de reintegro de $5.000 semanales; por lo que el precio final será de $9.360.

Cuáles son las características del solomillo de cerdo





Esta pieza es de las más elegidas porque es una de las más magras y tiernas que tiene el sabor. Cuenta con un sabor muy suave y aporta una gran cantidad de proteínas necesarias para una dieta balanceada.

Se encuentra ubicado en la zona lumbar del cerdo, apoyado sobre las costillas, con una forma cónica y alargada. Además, es una pieza que destaca por su versatilidad a la hora de prepararla.

El solomillo de cerdo es una de las opciones que requieren menos cocción.

Entre las alternativas que ofrece, puede prepararse entero al horno, salteado en medallones o relleno, y requiere una cocción corta para evitar que se seque y pierda su jugosidad característica. Además, puede acompañarse de cualquier guarnición.

Los consejos a tener en cuenta antes de prepararlo

Antes de cocinarlo, se debe atemperar la carne, es decir, sacarla de la heladera por lo menos media hora antes de comenzar la preparación para que no pierda los jugos cuando se expone al calor.

Otro de los puntos claves es que el sellado debe realizarse a fuego fuerte al principio para que se cree una costra exterior y que los jugos de esta pieza queden "encerrados en su interior".