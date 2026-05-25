Aprovechá los descuentos de Cuenta DNI en la última semana de mayo

Millones de bonaerenses podrán aprovechar descuentos y promociones durante los últimos días de mayo con la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, entre los que destacan diversos rubros y días específicos.

Entre las principales alternativas para ahorrar aparecen cadenas de supermercado, comercios de cercanía y locales donde se pueden realizar compras en tres cuotas sin interés con las tarjetas adheridas.

Desde el sitio web de Cuenta DNI arguementaron que hay beneficios que se realizan en el acto, con tope de reintegro unificado o sin tope, dependiendo de cada caso y que no aplicará para los que tienen atrasos con los pagos.

Las promociones vigentes de Cuenta DNI todos los días

Los usuarios que deseen aprovechar descuentos durante todos los días pueden acceder a un 40% de descuento en Mercados y Ferias Bonaerenses, que permite acceder a un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona.

En la misma línea, continúa vigente un 30 % de descuento en marcas seleccionadas, el cuál permite que haya promociones con reintegro por comercios, por mes y por persona. El tope ofrecido es de hasta $15.000.

Los usuarios de Cuenta DNI tienen varias opciones para ahorrar a fines de mayo.

Además, en los comercios adheridos se puede "tarjetear" y aprovechar hasta 3 cuotas sin interés pero en esta promoción quedan excluidos los comercios de rubro alimenticio, carnicerías, y grandes cadenas de supermercado.

Los descuentos de Cuenta DNI con días específicos

De lunes a viernes se puede aprovechar un 20 % de descuento en comercios de cercanía y carnicerías que ofrecen un tope de reintegro unificado de $5.000 por semana y por persona. Para acceder al tope completo deben realizarse compras por $25.000.

Los lunes está vigente un 10 % de descuento sin tope de reintegro para las compras que se realicen en las sucursales de Día%. La devolución puede realizarse en el lapso de 10 días hábiles desde la compra.

Los supermercados tienen días específicos para ahorrar con Cuenta DNI.

Los miércoles hay un 10% de ahorro en Carrefour sin tope de reintegro y en el momento; mientras que en las sucursales de Josimar ofrecen un 15% con un tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana.

Aquellos que deseen realizar las compras los jueves pueden acceder a un 20% de descuento en las sucursales de Changomás sin tope de reintegro ni mínimo de compra o a un 30% de ahorro en Coto con descuento en el momento y sin tope de reintegro si se abona con tecnología NFC.