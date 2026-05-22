Fin de semana largo de ahorro: ¿Cuáles son las promociones vigentes de Cuenta DNI para aprovechar?

La billetera virtual de Banco Provincia, Cuenta DNI, mantuvo beneficios y promociones en diversos rubros de gastronomía que estarán vigentes a lo largo del fin de semana largo por la conmemoración del Día de la Revolución de Mayo.

Los descuentos podrán disfrutarse en cadenas de supermercado, estaciones de servicio y en comercios vinculados a la gastronomía. Estas ofertas pueden tener topes de reintegro unificados o sin tope.

Cuáles son las promociones vigentes para este finde largo

Los sábados y domingos hay un 25% de descuento en comercios de gastronomía adheridos que ofrecen un tope de reintegro semanal y por persona de $8.000, al que se accede con un consumo de $32.000.

Otra de las opciones que se encuentran disponibles este fin de semana es un descuento del 25% en las sucursales Full en las estaciones de servicio YPF, que ofrecen un tope de reintegro de 8 "lucas".





Hay, además, un 15% de descuento sin tope de reintegro en las compras que se realicen en las sucursales de la cadena de supermercados Toledo. También especificaron que no habrá un tope mínimo de compra para acceder a este beneficio.

Cómo aprovechar estos descuentos

Aquellos bonaerenses que deseen aprovechar los beneficios de la billetera virtual deberán realizar los pagos mediante el dinero que tengan en la cuenta o desde QR específicos de la misma, debido a que no aplicarán a los de otras plataformas similares.

Desde el Banco Provincia detallaron que ninguna de las promociones que ofrece esta billetera virtual estará disponible para aquellos usuarios que registren atrasos en los pagos de las obligaciones con esta entidad bancaria.

Además, hay que tener en cuenta que los reintegros aparecerán de forma automática en las cuentas. Es decir, que no deben realizar ningún trámite adicional, pero que tiene una duración de hasta 10 días hábiles a partir de la compra hasta que impacte.



