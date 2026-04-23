Sube la AUH de ANSES: ¿Cómo quedan los montos en mayo 2026 y cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá un nuevo aumento en mayo 2026. En este contexto, muchas familias que también cobran la Tarjeta Alimentar buscan saber cómo queda el ingreso total y cuánto percibirán con ambos beneficios.

El ajuste del organismo previsional será del 3,38%, en base a la inflación de marzo que difundió el INDEC. La suba alcanza a los titulares de asignaciones, jubilaciones y distintas pensiones, por lo que el impacto llegará a millones de familias argentinas.

El cálculo mensual incluye la AUH con su retención habitual, mientras que la Tarjeta Alimentar mantiene los mismos montos vigentes desde 2024, ya que sus aumentos dependen de decisiones del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

La suma de ambos beneficios permite estimar el próximo ingreso mensual de las familias, sin cambios adicionales por el momento.

ANSES: cómo queda la AUH con el nuevo aumento y cuánto se cobra por cada hijo en mayo





Con la actualización, cambian tanto el monto total de la asignación como el dinero que efectivamente reciben los titulares cada mes.

La AUH se paga con una retención del 20%, que se acumula y se libera recién cuando se presenta la Libreta AUH. Por eso, mes a mes las familias perciben el 80% del haber total correspondiente por cada hijo.

Con los nuevos valores, los montos netos quedan de la siguiente manera según la cantidad de hijos:

1 hijo: $113.028,24.

2 hijos: $226.056,48.

3 hijos: $339.084,72.

4 hijos: $452.112,96.

5 hijos: $565.141,20.





Además, existe un esquema diferenciado para los casos de hijos con discapacidad, donde el monto es mayor debido a la condición específica del beneficio.

En este caso, el valor total asciende a $460.044,10, mientras que el monto que se cobra mensualmente queda en $368.035,28.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar y por qué no se actualiza como la AUH





A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se ajusta de manera automática con la inflación. Su actualización depende de decisiones del Gobierno, que debe oficializar cualquier cambio mediante un decreto o resolución publicada en el Boletín Oficial.

Por el momento, los montos se mantienen sin modificaciones y quedan establecidos de la siguiente forma:

1 hijo: $52.250.

2 hijos: $81.936.

3 hijos o más: $108.062.





Pese al aumento que tendrá la AUH de ANSES en mayo, los valores de la Tarjeta Alimentar no se modifican (Imagen ilustrativa).

¿Quiénes cobran más de $562.000?





En el caso de una familia con dos hijos, donde uno de ellos cuenta con discapacidad, el ingreso mensual se ubica entre los más altos del esquema de prestaciones.

El monto final surge de la suma de distintos conceptos:

AUH por hijo con discapacidad: $368.035,28.

AUH por segundo hijo: $113.028,24.

Tarjeta Alimentar (dos hijos): $81.936.

De esta manera, el total mensual asciende a $562.999,52. Este valor se explica por la combinación de la asignación con el beneficio alimentario, lo que permite superar los $562.000 en este tipo de casos puntuales.

El ingreso final varía según la cantidad de hijos y las condiciones particulares de cada familia, como la presencia de discapacidad en alguno de los beneficiarios.

Calendario de pagos de ANSES en mayo: cuándo cobras según tu DNI





El calendario de pagos de la ANSES se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las acreditaciones comienzan a partir de la segunda semana del mes y se distribuyen de forma escalonada.

En esta oportunidad, el esquema está condicionado por los feriados del 1° de mayo (Día del Trabajador) y del 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo), lo que ordena las fechas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.

En esas mismas fechas también se deposita la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, en los casos que corresponda, por lo que los beneficiarios perciben todos los conceptos de manera conjunta.

Ante cualquier duda, los beneficiarios pueden consultar la página oficial de la ANSES (anses.gob.ar) o comunicarse a través de sus canales de atención. Ahí es posible revisar fechas de cobro, requisitos y montos vigentes actualizados.