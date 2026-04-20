Cambia el calendario de pagos para jubilados en mayo: por qué se modifica y cuándo comenzará

Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cronograma de pagos de abril, ya empiezan a conocerse las novedades de cara a mayo 2026. En ese sentido, se confirmó el próximo aumento para jubilaciones y pensiones, y también se anticipó que el calendario de cobros de ese mes tendrá cambios.

La modificación está vinculado a un feriado inamovible que se celebra en el quinto mes del año. Debido a esa jornada, en la que no habrá atención, los pagos del organismo previsional se acreditarán algunos días más tarde de lo habitual.

En cuanto a los haberes, se aplicará una actualización del 3,4%, en línea con la inflación de marzo. Este incremento responde a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC para los ajustes mensuales.

Así las cosas, en mayo la jubilación mínima pasaría de $380.319,31 a $393.250, y alcanzaría los $463.250 en caso de sumarse el bono extraordinario. Este refuerzo aún no fue confirmado de manera oficial, aunque se espera que su definición se conozca hacia fin de mes.

ANSES: ¿Por qué en mayo cambia el calendario de pagos para jubilados?





El calendario de pagos para jubilados del próximo mes no comenzará a fines de la segunda semana, como es habitual, sino que iniciará el lunes 11. Así, el inicio del cronograma se retrasa algunos días y habrá que esperar al fin de semana para el cobro.

La reprogramación responde a la distribución de los días hábiles y a la organización interna de ANSES para mayo. Habitualmente, el organismo inicia el pago de jubilaciones y pensiones en la segunda semana de cada mes, pero en esta oportunidad el calendario se ve condicionado por el feriado del 1° de mayo, Día del Trabajador.

Al caer esa fecha un viernes, el primer día hábil del mes queda sin actividad bancaria ni administrativa, lo que obliga a ajustar el esquema de pagos. El lunes inicia la acreditación de las Pensiones No Contributivas (PNC), con lo cual jubilados de la mínima deben esperar a que terminen estos pagos.

El esquema queda organizado de la siguiente forma:

1° de mayo: feriado nacional. No hay atención en oficinas de ANSES ni actividad en bancos.

Del lunes 4 al viernes 8: se abonan exclusivamente las Pensiones No Contributivas (PNC).

Lunes 11: comienza el pago de jubilaciones mínimas, iniciando con los titulares cuyo DNI finaliza en 0.

En mayo, los jubilados de ANSES cobran con aumento y bono, pero el pago llega con "retraso" (Imagen ilustrativa).

Como las PNC se abonan en grupos de dos terminaciones de DNI por día, ese esquema ocupa toda la primera semana hábil, del lunes 4 al viernes 8. Para evitar la saturación de los bancos y dar lugar a la finalización de esos pagos, el cronograma de jubilaciones mínimas se reordena y pasa a comenzar el lunes 11 de mayo.

Es importante remarcar que, como todavía está en marcha el calendario de abril, la ANSES todavía no actualizó esta información. Se espera que hacia fin de mes, una vez finalizados los pagos, el organismo lo informe de manera oficial a través de su página web y sus canales habituales.

Calendario de ANSES para jubilados en mayo y otro feriado que impacta





Además del feriado del Día del Trabajador, mayo también cuenta con otra jornada inamovible: el Día de la Revolución de Mayo, que se conmemora el lunes 25. Ese día tampoco habrá actividad en bancos ni en las oficinas de ANSES.

En este caso, la situación afecta principalmente a los jubilados con haberes superiores a la mínima, que son quienes se encuentran dentro del calendario de pagos en esas fechas.

A continuación, el cronograma completo.

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 11 de mayo.

DNI terminados en 1: 12 de mayo.

DNI terminados en 2: 13 de mayo.

DNI terminados en 3: 14 de mayo.

DNI terminados en 4: 15 de mayo.

DNI terminados en 5: 18 de mayo.

DNI terminados en 6: 19 de mayo.

DNI terminados en 7: 20 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo.

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo.

Ante cualquier duda o consulta, es importante tener a mano el sitio oficial del organismo, anses.gob.ar, donde se pueden realizar las preguntas correspondientes. Allí también es posible verificar las fechas de pago del mes, los haberes y otros trámites vinculados a la prestación.