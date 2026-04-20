Calendario ANSES para jubilados: quiénes cobran este lunes 20 de abril y el monto total tras el último ajuste

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recupera su ritmo habitual este lunes 20 de abril, marcando el inicio de una semana decisiva para los jubilados y pensionados que aún aguardan su liquidación mensual.

Con el ajuste por movilidad ya consolidado en los recibos, la atención se centra ahora en la correcta acreditación del bono previsional, un componente que se volvió indispensable.

La combinación de la jubilación base y el refuerzo configuró un nuevo piso de ingresos este mes. Desde la ANSES y los principales bancos, se insiste en fomentar el uso de canales electrónicos con el objetivo de evitar esperas.

¿Qué jubilados y pensionados cobran este lunes 20 de abril?





De acuerdo al cronograma oficial establecido por terminación de documento, hoy perciben sus haberes los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con el siguiente DNI:

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

Cabe recordar que el calendario continuará el martes 21 con los documentos finalizados en 7, manteniendo el esquema de un grupo por día hábil.

Esquema de cobros para jubilados y pensionados en abril





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril.

Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril .

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

Jubilados y pensionados que reciben haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.

Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este lunes 20 de abril.

Montos oficiales de abril: ¿Cuánto se debe cobrar hoy?





Para los beneficiarios de la mínima que no posean descuentos previos (como cuotas de créditos ANSES o moratorias), la cifra final a percibir este lunes es:

Haber mínimo (con aumento del 2,9%): $380.319,31. Bono extraordinario: $70.000. Monto total: $450.319,31.

Qué pasa con las asignaciones (AUH y SUAF)

Este lunes 20 de abril también es una fecha clave para las familias, ya que se activan los pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar (SUAF) correspondientes a los DNI terminados en 6.

En estos casos, el monto base de la AUH se ubica en $136.666, a lo que se deben sumar los complementos como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche, según corresponda a cada grupo familiar.