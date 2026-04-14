ANSES deposita un extra de $52.000 para familias: ¿Quiénes lo reciben?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante abril un grupo de beneficiarios podrá acceder a un monto de $52.250, destinado a la compra de alimentos y bebidas de primera necesidad.

El pago se realiza siguiendo el calendario habitual del organismo, que organiza las fechas de cobro según la terminación del DNI y el tipo de prestación que percibe cada titular. De esta manera, el monto se acredita automáticamente junto con la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Desde ANSES indicaron que ante cualquier duda sobre fechas o lugares de cobro, los beneficiarios pueden consultar la información actualizada a través de su sitio web oficial (anses.gob.ar).

A quiénes les corresponde cobrar $52.000 en abril y en qué fechas

El extra de $52.250 corresponde al monto base de la Prestación Alimentar, conocida anteriormente como Tarjeta Alimentar. Este beneficio está orientado a garantizar el acceso a alimentos básicos y varía según la cantidad de hijos en el grupo familiar.

Los montos establecidos son los siguientes:

Un hijo o embarazo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062





El valor de $52.000 representa el nivel mínimo del refuerzo, que se deposita en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) o las Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos.

Además, este ingreso puede complementarse con otros programas compatibles. Uno de ellos es el "Complemento Leche" del Plan de los Mil Días, que en abril suma $51.547. En algunos casos, la combinación de beneficios puede superar los $200.000 mensuales, dependiendo de la composición del hogar.

Para acceder a este refuerzo, es necesario cumplir con ciertos requisitos:

Ser titular de la AUH con hijos menores de 18 años

Tener presentada la Libreta AUH (educación y vacunación)

Contar con los datos personales y del grupo familiar actualizados en ANSES

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad





El acceso es automático para quienes ya cumplen con estas condiciones, por lo que no es necesario inscribirse.

La Prestación Alimentar es un refuerzo económico que paga ANSES y que permite comprar alimentos y bebidas de primera necesidad.

En cuanto al calendario de pagos, ANSES estableció las siguientes fechas para abril:

Asignación Universal por Hijo y AUH por Hijo con Discapacidad:

Documentos terminados en 0: 10 de abril

Documentos terminados en 1: 13 de abril

Documentos terminados en 2: 14 de abril

Documentos terminados en 3: 15 de abril

Documentos terminados en 4: 16 de abril

Documentos terminados en 5: 17 de abril

Documentos terminados en 6: 20 de abril

Documentos terminados en 7: 21 de abril

Documentos terminados en 8: 22 de abril

Documentos terminados en 9: 23 de abril





Asignación por Embarazo:

Documentos terminados en 0: 10 de abril

Documentos terminados en 1: 13 de abril

Documentos terminados en 2: 14 de abril

Documentos terminados en 3: 15 de abril

Documentos terminados en 4: 16 de abril

Documentos terminados en 5: 17 de abril

Documentos terminados en 6: 20 de abril

Documentos terminados en 7: 21 de abril

Documentos terminados en 8: 22 de abril

Documentos terminados en 9: 23 de abril





Pensiones No Contributivas: