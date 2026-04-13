¿Cuánto se cobra por hijo en abril? La guía de ANSES para sumar AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

El calendario de pagos de abril de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) trajo consigo una actualización por movilidad que ajustó el haber base de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

También disparó una suba en el Complemento Leche, un extra para los hogares con niños pequeños. Ante la complejidad de los distintos programas, entender el monto que queda es la prioridad de los beneficiarios.

El dato central de este mes es la potencia del "triple beneficio". Aquellas familias que cumplen con los requisitos de edad pueden acumular en una misma cuenta la AUH, la Tarjeta Alimentar y el refuerzo del Plan 1000 Días.

Los nuevos montos de la AUH y SUAF en abril





Tras el ajuste del 2,9%, las asignaciones base quedaron de la siguiente manera:

AUH (general): $136.666 por cada hijo (se retiene el 20% mensual, por lo que el cobro directo es de $109.332,80 ).

AUH por Discapacidad: $445.003 (valor bruto).

Asignación Familiar (SUAF): para el primer rango de ingresos, el monto se ubicó en $68.341.

Refuerzos confirmados: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche





Para saber cuánto se cobra en total, se deben sumar los complementos que se depositan de forma automática en la misma fecha que la asignación:

Complemento Leche (Plan 1000 Días): este mes subió a $51.547. Lo cobran todas las familias con hijos de hasta 3 años y titulares de la Asignación por Embarazo. Tarjeta Alimentar: aunque no tuvo aumento este mes, sigue siendo una parte clave del ingreso: $52.250 (un hijo).

$81.936 (dos hijos).

$108.062 (tres hijos o más).

ANSES: ¿Cuánto se cobra por hijo en abril?

Ejemplo de cobro: ¿Cuánto dinero se recibe en total?





Un hogar con dos hijos (donde uno tiene menos de 3 años) percibirá este mes una suma que supera los $350.000 brutos, sumando las dos AUH, una Tarjeta Alimentar por dos niños y un Complemento Leche.

Es fundamental recordar que estos montos se liquidan según el cronograma por DNI, que esta semana continúa de la siguiente manera:

Lunes 13/04: DNI terminados en 1.

Martes 14/04: DNI terminados en 2.

Miércoles 15/04: DNI terminados en 3.

Jueves 16/04: DNI terminados en 4.

Viernes 17/04: DNI terminados en 5.

¿Cómo consultar la liquidación exacta?

Si se tienen dudas sobre el Complemento Leche o el monto de la Tarjeta Alimentar, se puede entrar a la aplicación Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

En la sección "Hijas e hijos" y "Mis asignaciones", se encuentra el detalle de cada concepto depositado para llevar un control del presupuesto familiar.