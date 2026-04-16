Confirmaron el aumento para jubilados de ANSES en mayo 2026: ¿Qué pasará con el bono de $70.000?

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volverán a tener una actualización en sus haberes a partir de mayo 2026. Sin embargo, una de las principales dudas pasa por el futuro del bono de $70.000: ¿Se entregará?

El aumento se confirmó en los últimos días, luego de que el INDEC difundiera la inflación de marzo. Con el esquema de movilidad vigente, se toma el IPC de dos meses previos como referencia para determinar cada ajuste en los ingresos.

La jubilación mínima pasaría de $380.319,31 a $393.250 en el quinto mes del año, y ascendería a $463.250 en total en caso de sumarse el bono extraordinario.

Bono extraordinario para jubilados en mayo: qué puede pasar con el refuerzo





El bono extraordinario que reciben jubilados y pensionados surgió como una ayuda para los adultos mayores, con el objetivo de acompañar la pérdida del poder adquisitivo en los sectores de menores ingresos.

De cara a mayo, todo indica que podría volver a pagarse, aunque todavía no está confirmado. La continuidad del refuerzo depende de su oficialización a través de decreto, algo que el Gobierno viene realizando a fines de cada mes en el Boletín Oficial.

Jubilados de ANSES tendrán un nuevo aumento en mayo 2026 y todavía se espera la confirmación del bono de $70.000 (Imagen ilustrativa).

Por ahora, no se prevén aumentos en el monto del bono. A pesar del avance de la inflación, el adicional se mantiene "congelado" desde 2024.

La no suba del bono se enmarca en la meta de déficit cero del Gobierno, ya que mientras los haberes se ajustan por movilidad, el adicional queda fijo y pierde peso relativo en el presupuesto total del Estado.

Detalles del bono para jubilados y pensionados de ANSES





El refuerzo no alcanza a todos los jubilados y pensionados por igual, sino que se aplica de forma diferenciada según el nivel de ingresos de cada beneficiario. En ese sentido, el esquema funciona de la siguiente manera:

Cobran el monto completo ($70.000):

- Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), ya sea por vejez, invalidez o madres de siete hijos.

- Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. - Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). - Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), ya sea por vejez, invalidez o madres de siete hijos. Cobran un monto proporcional: aquellos que tienen ingresos por encima de la mínima, pero por debajo del tope establecido (en abril de 2026, cercano a los $450.319).

- En estos casos, el bono se ajusta para completar la diferencia hasta ese límite.

- En estos casos, el bono se ajusta para completar la diferencia hasta ese límite. No cobran el bono: quienes superan el tope de ingresos fijado para acceder al refuerzo.

Para entenderlo mejor, el mecanismo funciona con un techo de ingresos. En abril de 2026, ese tope se ubica en $450.319,31, que surge de la suma entre la jubilación mínima y el bono completo.

Por ejemplo, si un jubilado cobra $400.319,31 de haber, recibirá un bono de $50.000, ya que con ese refuerzo alcanza exactamente el máximo establecido, sin superarlo.

Ante cualquier duda, los titulares de jubilaciones y pensiones pueden ingresar al sitio oficial de ANSES, anses.gob.ar, donde pueden consultar información sobre el bono, verificar cuánto les corresponde cobrar y conocer las fechas de pago, entre otros trámites y servicios disponibles.