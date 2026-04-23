Continúa el calendario de pagos: ¿Quiénes restan por cobrar sus haberes con aumento en abril?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con la etapa final del cronograma de pagos correspondiente a abril, mientras aún quedan jubilados y pensionados que no recibieron sus haberes.

Durante este mes, las prestaciones previsionales se liquidaron con un incremento del 2,90%, en el marco de la fórmula de movilidad vigente. Este mecanismo actualiza los ingresos en función de la inflación, tomando como referencia el índice de precios con dos meses de rezago, lo que permite ajustar los haberes de manera periódica.

En este contexto, el calendario de pagos se extiende a lo largo de todo el mes, por lo que todavía hay beneficiarios que se encuentran a la espera de la acreditación de sus ingresos.

Jubilados de ANSES: ¿Quiénes aún no cobraron en abril?

De acuerdo al calendario oficial difundido por ANSES, los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo que todavía no cobraron lo harán en las siguientes fechas, según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril





Los jubilados que cobran haberes superiores a la mínima son el último grupo en cobrar los haberes del mes y recibirán un aumento del 2,90%.

Cómo verificar la fecha de cobro

Para conocer el estado de los pagos, ANSES dispone de distintas herramientas digitales que permiten consultar de manera rápida y sencilla la información actualizada.

Una de las principales opciones es ingresar a la plataforma Mi ANSES, utilizando el número de CUIL y la clave de la seguridad social. Desde allí, los beneficiarios pueden verificar no solo la fecha exacta de cobro, sino también el detalle de los haberes y posibles adicionales.

Además, la consulta puede realizarse a través del sitio oficial del organismo o mediante su aplicación móvil, que centraliza todos los servicios relacionados con las prestaciones sociales.

En caso de que el pago no se haya acreditado, se recomienda esperar hasta la fecha indicada en el calendario antes de iniciar un reclamo formal, ya que los depósitos se realizan de manera progresiva y pueden demorar algunas horas en reflejarse en las cuentas bancarias.