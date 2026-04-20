Calendario de mayo para jubilados: ¿Cuándo se cobra por DNI con aumento y bono?

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya pueden consultar el cronograma de pagos de mayo de 2026 para planificar sus gastos con antelación.

El mes llegará con novedades importantes en la liquidación, ya que se aplicará el nuevo aumento derivado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, de 3,4%.

El ajuste impactará de forma directa en el haber básico, elevando el piso de ingresos del sistema previsional. A esto se suma la continuidad del bono de refuerzo, viendo reflejados ambos conceptos en la misma fecha asignada por su documento.

Fechas de cobro: jubilados que perciben el haber mínimo





El primer grupo en acceder a sus haberes será el de aquellos que cobran la jubilación mínima. El calendario se distribuye de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo.



Calendario para haberes superiores a la mínima





Una vez completada la primera tanda, la ANSES iniciará el pago a los jubilados que superan el haber básico. Para este segmento, el cronograma es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo (luego del feriado del lunes 25, por el Día de la Revolución de Mayo).

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Jubilados: ¿Cuándo se cobra en mayo?

Montos y refuerzos: ¿Qué esperar en el recibo de mayo?





Con el incremento del 3,4% ya confirmado, el haber mínimo se posicionará en torno a los $393.250. A este valor se le suma el bono de hasta $70.000, el cual se paga de forma completa a quienes perciben el básico.

En el caso de quienes superan ese monto, el extra se liquida de manera proporcional hasta alcanzar el techo establecido por la normativa vigente, asegurando que ningún jubilado quede por debajo del umbral de ingresos fijado para el mes.

Desde el organismo recomiendan a todos los beneficiarios utilizar los medios electrónicos para consultar su liquidación detallada. Es posible a través de la plataforma Mi ANSES, con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Allí se puede descargar el recibo de haberes y verificar el impacto del aumento. Además, el dinero permanece en la cuenta desde el día de acreditación, por lo que no es estrictamente necesario retirarlo en la fecha exacta de cobro.