Jubilados de ANSES: ¿De cuánto será el haber mínimo en mayo tras el nuevo aumento confirmado?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el aumento que impactará en los haberes de los jubilados y pensionados a partir de mayo de 2026.

Tras conocerse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo se ubicó en el 3,4%, el organismo aplicará este porcentaje de manera directa sobre los salarios mensuales.

Este nuevo incremento eleva el piso de ingresos de todo el sistema. En cuanto al bono de refuerzo económico, su continuidad se considera clave para que los sectores de menores ingresos logren cubrir sus gastos.

Los nuevos montos: ¿Cuánto se cobra de jubilación mínima en mayo?





Con la aplicación del 3,4% de aumento, el haber mínimo base sufrirá una modificación importante. Mientras que en abril se ubicó por encima de los $380.000, en mayo pasará a ser de $393.250.

Esta cifra funciona como la base de cálculo para el resto de las prestaciones, incluyendo las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que también verán reflejada la suba.

Sin embargo, el número final que los jubilados verán reflejado en sus cuentas incluirá el bono extraordinario. Si el Gobierno decide mantener el refuerzo de $70.000, como viene ocurriendo en los últimos meses, el ingreso total escalará hasta los $463.250.

¿De cuánto será el haber mínimo para jubilados en mayo?

Calendario de mayo y preparativos para el próximo cobro





El cronograma de pagos de mayo comenzará, como es habitual, alrededor de la primera o segunda semana completa del mes con los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) y de jubilaciones mínimas.

Es fundamental que los beneficiarios utilicen los canales digitales, como la aplicación o la web de Mi ANSES, para consultar la fecha exacta de cobro y descargar el recibo de haberes.

Allí se podrá verificar el desglose entre el "Haber mensual" actualizado y el ítem correspondiente al "Refuerzo previsional", asegurando que la liquidación coincida con los anuncios oficiales.

Mantener los datos de contacto actualizados en la base de datos del organismo es la mejor forma de recibir notificaciones directas sobre cualquier cambio de último momento.