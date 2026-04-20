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Lunes, 20 de abril de 2026

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Jubilados que superan la mínima: ¿Cómo se calcula el bono proporcional de abril y quiénes lo cobran?

Próximamente, la ANSES iniciará la liquidación para quienes perciben montos superiores a la jubilación mínima. La fórmula para determinar cuánto se cobra de refuerzo y el tope de ingresos fijado para este mes.

Lucía Reppin

En pocos días, el calendario de pagos de abril de 2026 entrará en una fase clave para miles de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Luego de finalizar el cronograma destinado a los haberes mínimos el próximo jueves 23 de abril, el organismo comenzará a acreditar los fondos a los jubilados y pensionados que perciben sumas superiores.

Sin embargo, la duda recurrente tiene que ver con el bono de $70.000 y qué sucede si la jubilación ya es más alta que el monto básico: la respuesta reside en la aplicación del refuerzo proporcional.

A diferencia de los jubilados del básico, que reciben el refuerzo de forma completa, quienes superan ese escalafón acceden a un "plus" que funciona como un compensador.

El "techo" de abril: ¿Hasta qué monto se paga el bono para jubilados?

Para abril, la ANSES fijó un tope de ingresos de $450.319,31. Este número es la referencia para determinar quiénes reciben el refuerzo y de cuánto será:

  • Si se cobra entre la mínima y el tope: se recibirá un bono que representa la diferencia exacta para llegar a los $450.319,31. Por ejemplo, si el haber con aumento es de $410.000, el bono será de $40.319,31.

  • Si el haber ya supera los $450.319,31: en este caso, no se percibe el bono extraordinario de abril. Estos beneficiarios cobran únicamente su haber mensual con el incremento del 2,9% ya aplicado.

Sin embargo, la duda recurrente tiene que ver con&nbsp;el bono de $70.000 y qué sucede si la jubilación ya es más alta que el monto básico: la respuesta reside en la aplicación del&nbsp;refuerzo proporcional.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});A diferencia de los jubilados del básico, que reciben el refuerzo de forma completa, quienes superan ese escalafón acceden a un "plus" que funciona como un compensador.El "techo" de abril: ¿Hasta qué monto se paga el bono para jubilados?Para abril, la ANSES fijó un tope de ingresos de $450.319,31. Este número es la referencia para determinar quiénes reciben el refuerzo y de cuánto será:Si se cobra entre la mínima y el tope:&nbsp;se recibirá un bono que representa la diferencia exacta para llegar a los $450.319,31. Por ejemplo, si el haber con aumento es de $410.000, el bono será de $40.319,31.Si el haber ya supera los $450.319,31:&nbsp;en este caso, no se percibe el bono extraordinario de abril. Estos beneficiarios cobran únicamente su haber mensual con el incremento del 2,9% ya aplicado.¿Cómo se calcula el bono proporcional de abril para los jubilados que superan la mínima?
¿Cómo se calcula el bono proporcional de abril para los jubilados que superan la mínima?

Calendario y consulta de liquidación

Los jubilados que superan la mínima comienzan a cobrar según la terminación de su DNI a partir de esta semana. Es fundamental que los titulares revisen su recibo a través de la plataforma Mi ANSES.

Para la consulta, deben ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social bajo la opción "Recibo de haberes". Allí, el bono debe figurar bajo un concepto separado de la jubilación.

Este desglose permite verificar que el aumento por movilidad se haya aplicado correctamente sobre el haber base antes de calcular el bono proporcional.

Ante cualquier inconsistencia, se recomienda realizar la consulta virtual o acercarse a una oficina de atención, teniendo en cuenta que la próxima semana ya comenzarán a proyectarse los nuevos valores para mayo, que incluirán un incremento del 3,4%.

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