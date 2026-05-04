El beneficio para jubilados que se suma al aumento de mayo y el bono de $70.000

Con la actualización del haber mínimo prevista para mayo de 2026, gran parte de la atención de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) suele concentrarse en el monto final que se acredita cada mes con el aumento y el bono. Sin embargo, más allá de esa cifra, existen beneficios y descuentos que pueden generar un alivio extra en el presupuesto cotidiano.

Se trata de reintegros y promociones que se aplican de forma automática al usar la tarjeta en la que se cobra el haber, convirtiéndose en un apoyo adicional para el consumo diario.

El beneficio extra de ANSES para los jubilados

En mayo de 2026, los jubilados y pensionados de la ANSES reciben un aumento del 3,4% por movilidad, que eleva la jubilación mínima a $393.250 y, con el bono de $70.000, establece un piso de $463.250,17.

En los casos de haberes más altos, el refuerzo se paga de manera proporcional o directamente no se otorga si ya se supera ese monto, mientras que la jubilación máxima ronda los $2.646.201,22. Sin embargo, más allá de estos ingresos, existen herramientas que permiten mejorar el poder de compra en el día a día.

En este contexto, la ANSES impulsa el programa "Beneficios ANSES", una propuesta orientada a acompañar a jubilados y pensionados con descuentos y reintegros en más de 7.000 comercios adheridos y 12.000 puntos de venta de todo el país.

La iniciativa busca que los adultos mayores puedan acceder a productos esenciales, desde alimentos hasta artículos de farmacia, a precios más accesibles, utilizando la tarjeta de débito donde cobran sus haberes.

Se trata de un sistema diseñado por el Ministerio de Capital Humano que funciona de manera simple y automática: no requiere inscripción previa ni presentación de cupones.

Al momento de pagar, el descuento puede aplicarse directamente en la compra o acreditarse como reintegro en la cuenta bancaria en los días posteriores, lo que permite recuperar una parte del dinero gastado sin trámites adicionales.

"Beneficios ANSES" es el programa que brinda descuentos y reintegros en supermercados para jubilados y pensionados.

Además, este esquema no se limita únicamente a jubilados y pensionados, sino que también alcanza a otros beneficiarios del sistema previsional, como quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares, Pensiones No Contributivas, Prestación por Desempleo o forman parte del programa Progresar, ampliando así el acceso a estos beneficios.

Descuentos y promociones en comercios adheridos

Dentro del programa, los descuentos se concentran principalmente en rubros de consumo diario, como supermercados, farmacias y perfumerías con reintegros que suelen ir del 10% al 20%, según el comercio y la promoción vigente.

Estas ofertas surgen de acuerdos con distintas cadenas y bancos, y se aplican al pagar con la tarjeta de débito donde se cobra el haber. Entre las opciones más relevantes, se encuentran:

Disco, Jumbo y Vea : ofrecen hasta un 10% de descuento en todos los productos, incluyendo carnes, y un 20% en perfumería y artículos de limpieza. No tienen tope de reintegro y no se combinan con otras promociones.

: ofrecen hasta un 10% de descuento en todos los productos, incluyendo carnes, y un 20% en perfumería y artículos de limpieza. No tienen tope de reintegro y no se combinan con otras promociones. Coto, La Anónima y Super CAS/FASA : brindan hasta un 10% de ahorro en la mayoría de los rubros, con excepción de carnes, electrodomésticos y algunas marcas. Tampoco tienen límite de devolución ni se acumulan con otros descuentos.

: brindan hasta un 10% de ahorro en la mayoría de los rubros, con excepción de carnes, electrodomésticos y algunas marcas. Tampoco tienen límite de devolución ni se acumulan con otros descuentos. Josimar : aplica un 15% de descuento general en todos los sectores, sin tope de reintegro y sin posibilidad de combinarlo con otras promociones.

: aplica un 15% de descuento general en todos los sectores, sin tope de reintegro y sin posibilidad de combinarlo con otras promociones. Carrefour : cuenta con un 10% de descuento en distintos productos (excepto carne, electrodomésticos y marcas seleccionadas), con un tope de reintegro de $35.000.

: cuenta con un 10% de descuento en distintos productos (excepto carne, electrodomésticos y marcas seleccionadas), con un tope de reintegro de $35.000. Día : ofrece un 10% de ahorro en toda la compra, con un límite de $2.000 por operación, y en este caso sí es acumulable con otras promociones vigentes.

: ofrece un 10% de ahorro en toda la compra, con un límite de $2.000 por operación, y en este caso sí es acumulable con otras promociones vigentes. ChangoMás : brinda un 10% de descuento en la mayoría de los rubros (con exclusiones similares), con un tope de $1.000 por compra y hasta $15.000 mensuales.

: brinda un 10% de descuento en la mayoría de los rubros (con exclusiones similares), con un tope de $1.000 por compra y hasta $15.000 mensuales. Toledo: llega hasta un 20% de descuento en productos seleccionados (excepto algunos rubros), sin límite de reintegro.





Además, los beneficios pueden potenciarse según el banco a través del cual se cobran los haberes. Por ejemplo, quienes operan con Banco Nación pueden sumar un 5% de reintegro extra pagando con QR mediante la app BNA+, con un tope de $5.000 por semana y $20.000 mensuales, en cadenas como Carrefour, Coto, Jumbo, Vea o Día.

En el caso de Banco Galicia, se puede acceder a hasta un 25% de ahorro y la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés, con un límite mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Por su parte, Banco Supervielle ofrece un 20% de descuento los martes en cadenas como Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás, con topes que pueden alcanzar los $25.000 usando tarjeta física o $15.000 si se paga con QR. Además, suma un 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% en combustibles.

Finalmente, quienes cobran a través del Banco Provincia pueden aprovechar un 5% de descuento con Cuenta DNI en supermercados como Día, Toledo, Carrefour, ChangoMás y Nini, con un tope de reintegro de $5.000 por semana por persona.

Así, algunos bancos ofrecen cuentas remuneradas para quienes cobran sus haberes, lo que permite generar rendimientos diarios sobre el saldo disponible.

Para conocer todas las promociones disponibles y los comercios adheridos, se puede consultar el listado completo en la web oficial de ANSES.

Buscador de comercios adheridos al programa "Beneficios Anses".



