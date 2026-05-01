Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos para "exprimir" el ahorro en mayo
El Banco Provincia habilitó reintegros masivos en alimentos, farmacias y gastronomía. Las claves para aprovechar las promociones diarias y la financiación con tarjeta de crédito.
El Banco Provincia puso en marcha este viernes 1° de mayo de 2026 el cronograma completo de beneficios de Cuenta DNI. La medida busca que los bonaerenses enfrenten la inflación durante todo el mes.
La entidad confirmó una estructura de devoluciones que abarca desde alimentos hasta librerías y perfumerías. El ahorro total proyectado para usuarios intensivos puede alcanzar los $150.000 mensuales.
La gran novedad de mayo reveló la vuelta de las 3 cuotas sin interés. Esta opción aplica para compras con tarjeta de crédito desde la aplicación mediante tecnología NFC en comercios de diversos rubros.
Comercios de cercanía y carnicerías
En los comercios de cercanía y carnicerías, el reintegro del 20% se mantendrá de lunes a viernes. El beneficio tiene un tope de $5.000 por semana, el cual se alcanza con un consumo de $25.000.
Por su parte, las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un descuento del 40% disponible todos los días del mes. El tope semanal en este sector es de $6.000, lograble con un gasto de $15.000.
Tabla de Descuentos Principales
|Rubro
|Descuento
|Día
|Tope Semanal
|Carnicerías y Cercanía
|20%
|Lun a Vie
|$5.000
|Ferias y Mercados
|40%
|Todos los días
|$6.000
|Gastronomía
|25%
|Sáb y Dom
|$8.000
|Marcas Destacadas
|30%
|Todos los días
|$15.000 (mensual)
Gastronomía, farmacias y librerías
Los fines de semana se posicionaron como el momento ideal para el consumo en gastronomía gracias al 25% de descuento. El beneficio cuenta con un tope de $8.000 semanales en locales adheridos.
Este ahorro también aplica en las tiendas Full YPF los sábados y domingos. Cabe destacar que la promoción es exclusiva para la compra de comida y no incluye combustibles.
Las farmacias y perfumerías brindarán un respiro los miércoles y jueves con un 10% de descuento. Una ventaja clave de este rubro es que se aplicará sin tope de reintegro para los clientes.
Ayuda escolar y beneficios para jubilados
Lo mismo ocurrirá en las librerías de texto los lunes y martes. El ahorro del 10% se mantendrá sin límite de devolución durante todo mayo, facilitando la compra de materiales de estudio.
Los jubilados sumaron un beneficio especial este mes. Podrán acceder a un 5% adicional en supermercados adheridos, sumado a los reintegros habituales de la billetera virtual.
Finalmente, las marcas destacadas se erigieron como una opción diaria con el 30% de descuento. Esta categoría posee un tope mensual de $15.000, que se asegura con un consumo de $50.000.