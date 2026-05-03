Calendario de pagos ANSES: ¿Por qué el 11 de mayo es importante para los jubilados?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que el 11 de mayo de 2026 será una fecha determinante para jubilados y pensionados en todo el país. En el marco del calendario de pagos del quinto mes del año, el organismo previsional detalló cuándo comenzarán a acreditarse los haberes actualizados.

Durante mayo, los adultos mayores percibirán sus ingresos con un nuevo aumento aplicado a partir de la fórmula de movilidad jubilatoria.

Como ocurre cada mes, ANSES aplica incrementos automáticos sobre jubilaciones y pensiones en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un desfase de dos meses. En este caso, la inflación correspondiente a marzo, que fue del 3,4%, impactará directamente en los montos que se abonarán durante mayo.

Por qué el 11 de mayo será un día importante para los jubilados

El lunes 11 de mayo de 2026 fue fijado como una fecha clave dentro del cronograma, ya que ese día comenzará el pago de jubilaciones para quienes perciben el haber mínimo. En esa jornada, los beneficiarios con DNI finalizados en 0 serán los primeros en recibir sus haberes actualizados, junto con el bono correspondiente.

Como es habitual, el calendario se organiza de manera escalonada según la terminación del DNI. Este sistema permite distribuir los pagos de forma ordenada y evitar aglomeraciones en las entidades bancarias.

En general, los primeros en cobrar son los jubilados que perciben la mínima. Luego continúa el turno de los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y, finalmente, el de quienes cobran haberes superiores.

El calendario de pagos de mayo quedó establecido de la siguiente manera:

Jubilados que reciben la mínima:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo



Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo



Jubilados con haberes superiores:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo





El lunes 11 de mayo comienzan los pagos para los jubilados de la mínima.

Montos estimados y cómo consultar los haberes

En paralelo, se estima que las jubilaciones y pensiones recibirán en mayo un incremento cercano al 3,4%. De confirmarse este porcentaje y mantenerse el bono de $70.000, los valores aproximados serían:

Jubilación mínima: $393.250, que con bono alcanzaría los $463.250

Jubilación máxima: alrededor de $2.646.200

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600, con un total de $384.600

Pensiones No Contributivas (PNC): $275.275, que llegarían a $345.275 con refuerzo

Pensión para madres de siete hijos: $393.250, que con bono ascendería a $463.250



Para conocer el detalle de los haberes y las fechas de cobro, los beneficiarios pueden utilizar los canales oficiales del organismo: