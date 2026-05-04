Bono "extra" para jubilados: cómo calcular el monto del refuerzo de ANSES antes del pago

Inició mayo 2026 y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanzará la próxima semana con los pagos para jubilados y pensionados, que llegan con nuevo aumento. En cuanto al bono, hay cambios: algunos lo cobrarán completo y otros de forma proporcional.

El incremento será del 3,38% y se aplica también a las asignaciones y otras prestaciones que paga el organismo previsional. La actualización se realiza bajo la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes todos los meses según la inflación registrada dos meses atrás.

Al igual que en los pagos previos, se mantiene el bono extraordinario, que sigue sin cambios y se ubica en $70.000.

El refuerzo se abona de manera completa a quienes perciben la jubilación mínima, aunque con la actualización de haberes, la referencia sobre la que se calcula ahora es distinta a la del mes de abril.

Jubilados de ANSES: cómo se calcula el bono de mayo 2026

Con la suba de mayo, la jubilación mínima se ubicará en $393.174. A ese haber se le suma el bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el ingreso total a $463.174 para quienes perciben el monto base completo.

No obstante, el refuerzo no es uniforme para todos los beneficiarios. Su valor se ajusta de manera decreciente según el nivel de haberes, hasta alcanzar un tope determinado, de acuerdo lo determina la anses.gob.ar.

Para determinar el monto del bono que corresponde en cada caso, es necesario considerar el haber que percibe cada jubilado junto con el tope establecido por la ANSES para mayo, que se ubica en $463.174 (resultado de la suma entre la mínima y el refuerzo).

En los casos en que el ingreso no alcanza ese valor, se abona un complemento proporcional hasta llegar a ese piso.

Así se paga el bono según los ingresos:

Haber de $393.174: bono de $70.000.

Haber de $413.174: bono de $50.000.

Haber de $433.174: bono de $30.000.

De esta forma, el refuerzo funciona como un complemento variable que busca sostener un piso de ingresos, que en mayo se ubica en los $463.174 para quienes cobran la mínima más el bono completo.

En mayo 2026, un grupo de jubilados de ANSES recibirá el bono de $70.000 completo, mientras que otro lo hará de forma proporcional (Imagen ilustrativa).

En todos los casos, dentro del rango alcanzado por el beneficio, ningún jubilado queda por debajo de ese piso de ingresos establecido para el mes.

Además del aumento para jubilados y pensionados de la mínima, el organismo previsional a cargo de Guillermo Arancibia confirmó las siguientes actualizaciones, con bono extraordinario:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $384.539,28.

: $384.539,28. Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y por Vejez : $345.221,87.

: $345.221,87. Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10.





El régimen de movilidad vigente, que aplica aumentos de manera mensual, fue definido a través del Decreto 274/2024. Esta normativa dejó atrás la actualización trimestral para implementar un mecanismo de incrementos atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Respecto al calendario de pagos de mayo para jubilados y pensionados, las fechas establecidas son las siguientes:

Jubilados de la mínima

DNI finalizados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI finalizados en 1: martes 12 de mayo.

DNI finalizados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI finalizados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI finalizados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI finalizados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI finalizados en 6: martes 19 de mayo.

DNI finalizados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI finalizados en 8 y 9: jueves 21 de mayo.

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI finalizados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

DNI finalizados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI finalizados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI finalizados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI finalizados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.



