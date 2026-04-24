Aumento para jubilados en mayo: a cuánto sube la mínima y qué bono te corresponde según tus ingresos

En mayo vuelven a aumentar las jubilaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Además del incremento, se mantiene el bono extraordinario, que se ajusta según los haberes, por lo que no todos los beneficiarios cobrarán lo mismo.

El próximo mes, además, el calendario de pagos estará "corrido" por dos feriados nacionales inamovibles. Esto impactará en el cronograma habitual tanto de quienes cobran la mínima como de los que perciben montos superiores.

El incremento será del 3,38% y también alcanza a distintas asignaciones que paga el organismo previsional. El ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los haberes de manera mensual en función de la inflación de dos meses previos; en este caso, se toma como referencia el índice de marzo.

Al nuevo pago se suma la continuidad del bono de $70.000 para los haberes mínimos. Este refuerzo se abona completo a quienes perciben los ingresos más bajos, mientras que quienes superan ese piso reciben un proporcional, siempre que no excedan el tope establecido.

Jubilados y pensionados: cuánto se cobra en mayo con el bono de ANSES





En mayo, casi todas las prestaciones previsionales tendrán un aumento del 3,38%, de acuerdo con el último dato de inflación de marzo de 2026.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $393.250. A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total puede alcanzar los $463.250 en el caso de quienes cobran el haber mínimo completo.

Sin embargo, el refuerzo no es igual para todos: se paga de manera decreciente según el nivel de ingresos, hasta llegar a un tope. Así queda el bono según los haberes:

Haber de $393.250: bono de $70.000.

Haber de $413.250: bono de $50.000.

Haber de $433.250: bono de $30.000.

De esta manera, el extra funciona como un complemento variable que busca garantizar un piso de ingresos, en este caso de $463.250 (resultado de la jubilación mínima más el bono completo), sin importar el haber que perciba cada beneficiario dentro del rango alcanzado por el refuerzo.

Los jubilados y pensionados de la ANSES tendrán un nuevo aumento en mayo 2026, al que se suma el bono extraordinario de $70.000 (Imagen ilustrativa).

Todos los aumentos de ANSES con bono incluido





Con el nuevo ajuste de mayo, ANSES actualiza jubilaciones, pensiones y asignaciones, incorporando también el bono extraordinario en los casos correspondientes, lo que modifica los montos finales a cobrar.

PUAM: $314.539,28. Con bono: $384.539,28.

Pensiones no contributivas: $275.221,87. Con bono: $345.221,87.

Pensión para madres de siete hijos: $393.174,10. Con bono: $463.174,10.

AUH: $141.285,31.

AUH por discapacidad: $460.044,10.

El esquema de movilidad vigente fue fijado a través del Decreto 274/2024, que dejó atrás la actualización trimestral para pasar a ajustes mensuales atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según se informó oficialmente, la medida busca reducir el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales.

Calendario ANSES de mayo para jubilados





El cronograma de pagos para jubilados de mayo comenzará el lunes 11, a diferencia de lo habitual, cuando suele iniciarse hacia el final de la segunda semana. De esta manera, el inicio del cronograma se retrasa algunos días y los primeros cobros llegarán después del fin de semana.

La modificación se debe a la organización de los feriados del mes y a la planificación interna del organismo. En general, ANSES suele comenzar con jubilaciones y pensiones en la segunda semana, pero en esta oportunidad el esquema se ve condicionado por el 1° de mayo, por el Día del Trabajador.

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 11 de mayo.

DNI terminados en 1: 12 de mayo.

DNI terminados en 2: 13 de mayo.

DNI terminados en 3: 14 de mayo.

DNI terminados en 4: 15 de mayo.

DNI terminados en 5: 18 de mayo.

DNI terminados en 6: 19 de mayo.

DNI terminados en 7: 20 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo.

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Ante cualquier consulta, se recomienda ingresar anses.gob.ar, donde se pueden resolver dudas y realizar trámites de manera online. También es posible chequear las fechas de cobro del mes, el monto de los haberes y otros servicios vinculados a las prestaciones.