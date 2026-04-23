ANSES deposita un bono de $470.000 antes de que termine abril: ¿Quiénes lo pueden cobrar?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de un bono superior a los $470.000 que se acreditará durante abril de 2026. Se trata de un ingreso extraordinario que forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU), destinadas a cubrir situaciones específicas dentro del grupo familiar.

En este caso, el beneficio corresponde a la Asignación por Adopción, una ayuda económica dirigida a familias que hayan atravesado este proceso legal. Este tipo de prestación se abona por única vez y busca acompañar económicamente a quienes incorporan un nuevo integrante al hogar.

El monto fue actualizado este mes con un incremento del 2,90%, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Este mecanismo ajusta las prestaciones sociales en base a la evolución de la inflación, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago.

¿A quiénes corresponde la Asignación por Adopción y cómo cobrarla?

Durante abril, la Asignación por Adopción alcanza un valor actualizado de $476.268. Este monto se abona en un único pago y está destinado a uno de los progenitores, siempre que se cuente con una sentencia firme que avale el proceso de adopción.

El beneficio está dirigido a distintos grupos de personas que se encuentren dentro del sistema previsional o de asistencia social. Entre ellos:

Trabajadores en relación de dependencia

Personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores por temporada

Trabajadores rurales

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas que perciban o hayan percibido la Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo





Para acceder a esta asignación, es necesario cumplir con ciertos requisitos. En el caso de adopción, el trámite debe realizarse dentro de los dos meses y hasta dos años desde que se dictó la sentencia judicial. Además, los ingresos del grupo familiar no deben superar los topes establecidos por ANSES al momento de la solicitud.

Esta prestación de ANSES se cobra por única vez y se puede gestionar de manera online o de forma presencial en cualquier oficina del organismo.

Cómo gestionar el trámite

Quienes deseen acceder a este beneficio deben verificar en primer lugar que sus datos personales y vínculos familiares estén actualizados en la plataforma Mi ANSES. Luego, deberán reunir la documentación correspondiente, que incluye el DNI de los padres, el DNI del hijo y la partida de nacimiento o documentación que acredite la adopción. El trámite puede realizarse de manera online a través del sistema de Atención Virtual, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se debe seleccionar la opción correspondiente a "Pago único por matrimonio, nacimiento o adopción" y seguir los pasos indicados.

También existe la posibilidad de completar la gestión de forma presencial en una oficina de ANSES, solicitando previamente un turno en anses.gob.ar y presentando toda la documentación requerida.



