Un grupo de jubilados deja de cobrar el bono de $70.000 de ANSES a fines de abril: ¿Cuál es el motivo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que un sector de jubilados dejará de percibir el bono extraordinario de $70.000 en la etapa final del calendario de pagos de abril.

Con el cronograma del mes entrando en su tramo final, el organismo se encuentra realizando los últimos depósitos. En este contexto, algunos beneficiarios cobrarán únicamente sus haberes con el aumento correspondiente, pero sin el refuerzo adicional que se otorga a los ingresos más bajos.

Cabe recordar que durante abril las jubilaciones y pensiones se actualizaron con un incremento del 2,90%, en el marco de la fórmula de movilidad vigente. Este ajuste se aplica en base a la inflación registrada con dos meses de rezago, lo que permite mantener actualizados los ingresos previsionales.

Jubilados de ANSES: ¿Quiénes dejan de recibir el bono en abril?

Para este mes, ANSES estableció un tope de ingresos de $450.319,31 como referencia para determinar el acceso al bono extraordinario.

En ese sentido, el esquema se organiza de la siguiente manera:

Jubilados que cobran entre la mínima y el tope: reciben un bono proporcional que completa su haber hasta alcanzar los $450.319,31. Por ejemplo, si un beneficiario percibe $400.000 con el aumento incluido, el refuerzo será de $50.319,31.

reciben un bono proporcional que completa su haber hasta alcanzar los $450.319,31. Por ejemplo, si un beneficiario percibe $400.000 con el aumento incluido, el refuerzo será de $50.319,31. Jubilados que superan los $450.319,31: no perciben el bono extraordinario. En estos casos, los beneficiarios cobran únicamente su haber mensual con el incremento del 2,90% ya aplicado.





De esta forma, quienes quedan por fuera del refuerzo son aquellos que superan el umbral establecido por el organismo, lo que explica por qué en la última etapa del calendario hay jubilados que no reciben el adicional.

Para conocer el detalle de los pagos, los beneficiarios pueden consultar la información actualizada a través del sitio oficial del organismo (anses.gob.ar) o mediante sus canales digitales habilitados, como la app móvil de Mi ANSES.

Los jubilados con haberes superiores a la mínima y que cobran más que el tope establecido por ANSES, dejarán de recibir el bono extraordinario en los últimos días de abril.

Calendario de pagos de ANSES: últimas fechas de abril

El cronograma de pagos de abril se divide en dos grandes etapas. Por un lado, los jubilados que perciben la mínima finalizan su calendario este jueves 23 de abril, incluyendo el cobro del bono completo de $70.000 para quienes tienen DNI terminado en 9.

A partir del viernes 24 de abril, comienza la última fase del calendario, correspondiente a los jubilados que superan el haber mínimo y que, por lo tanto, no reciben el bono. Las fechas de pago se organizan según la terminación del DNI: