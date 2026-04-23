Aumento y bono de ANSES: quiénes cobran la jubilación este jueves 23 de abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) encara el cierre del cronograma de pagos correspondiente a los jubilados y pensionados de la mínima. Este mes está marcado por un aumento del 2,9% y un bono de refuerzo de $70.000, dos conceptos que deben acreditarse juntos.

Para quienes aún tienen pendiente su fecha de cobro, es fundamental conocer el monto exacto con el objetivo de evitar confusiones. Mientras este jueves 23 finalizan las liquidaciones destinadas a quienes cuentan con un haber básico, el viernes 24 comienzan las orientadas a titulares que superan ese valor.

Jubilados y pensionados de la mínima: ¿Quiénes cobran hoy y cierran el calendario del sector?





Este jueves 23 de abril, los titulares con DNI terminados en 9 verán depositados sus haberes. Con este grupo, la ANSES completa el esquema de pagos para las jubilaciones mínimas de este mes.

En cuanto a las cifras, el monto total a percibir es de $450.319,31. Este importe se desglosa de la siguiente manera:

Haber mensual con aumento : $380.319,31.

Bono de refuerzo previsional: $70.000.

Es importante recordar que, aunque el dinero ya esté acreditado en la cuenta, no es obligatorio retirarlo de forma presencial. El uso de la tarjeta de débito para compras directas no solo es más seguro, sino que además permite acceder a reintegros en comercios seleccionados de cercanía.

Calendario completo de abril: los titulares que cobraron y los que restan por percibir su haber





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril.

Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril .

Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este jueves 23 de abril.

Jubilados y pensionados que reciben haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.

Lo que viene: el nuevo piso de ingresos para mayo





Mientras se terminan de acreditar los pagos de abril, el organismo previsional ya trabaja en el próximo mes. Tras confirmarse que la inflación de marzo fue del 3,4%, los jubilados ya tienen asegurado un nuevo incremento en sus haberes base para mayo de 2026.

Con este ajuste por IPC, el haber mínimo pasará a ser de $393.250 aproximadamente. La gran expectativa está puesta en la continuidad del bono de refuerzo: de mantenerse el esquema actual de $70.000, el piso de ingresos para los jubilados y pensionados volverá a escalar.