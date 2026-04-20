Bonos de ANSES en mayo: ¿Quiénes cobran refuerzos y de cuánto serán los montos finales?

Mayo de 2026 llega con un esquema de pagos reforzado por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Tras la confirmación del nuevo aumento por movilidad, el organismo no solo ajustará los haberes base.

También mantendrá vigentes diversos bonos y complementos económicos. Estos extras están diseñados para apuntalar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, desde los jubilados hasta los pensionados y las familias con hijos menores de edad.

Para los beneficiarios, es clave identificar qué refuerzo le corresponde a cada categoría, ya que algunos se liquidan de forma automática con el haber, mientras que otros dependen de condiciones específicas como la edad de los hijos o el cumplimiento de requisitos de salud y escolaridad.

Jubilados y pensionados: el bono de refuerzo de $70.000





El grupo de mayor volumen que recibirá un extra en mayo es el de los jubilados y pensionados. Si bien el haber mínimo subirá un 3,4% para situarse en torno a los $393.250, el Gobierno decidió dar continuidad al bono de refuerzo previsional.

Jubilados de la mínima: percibirán el bono completo de $70.000 , lo que llevará el ingreso total a un piso aproximado de $463.250 .

Haberes medios: quienes superen la mínima pero no alcancen el nuevo techo de ingresos, recibirán un bono proporcional hasta completar el tope fijado para el mes.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC): también cobrarán el bono de $70.000, sumado a sus haberes ya actualizados por la nueva movilidad.

Asignaciones Familiares: Prestación Alimentar y extras





Para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares (SUAF), mayo también trae montos adicionales que se suman al haber mensual incrementado.

Tarjeta Alimentar: este refuerzo se mantiene como un pilar fundamental. Los montos varían según la cantidad de hijos: $52.250 por uno, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más menores de 14 años. Se deposita automáticamente en la misma cuenta de la asignación. Complemento Leche - Plan 1000 Días: destinado a titulares de la AUH y la AUE con hijos de hasta 3 años. Este extra también se actualiza por movilidad, buscando asegurar el acceso a la nutrición básica en la primera infancia. Ayuda Escolar Anual: aquellas familias que aún no hayan presentado el certificado de escolaridad en marzo o lo que va de abril, todavía pueden realizar el trámite para cobrar los $85.000 por cada hijo en edad escolar, un pago único que funciona como un alivio tras el inicio del ciclo lectivo.

¿Quiénes cobran bonos de la ANSES en mayo de 2026?

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro





Ante la diversidad de bonos y haberes actualizados, la ANSES recomienda a todos los beneficiarios verificar su liquidación a través de la plataforma Mi ANSES.

Ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, en la sección "Hijos" y "Mis asignaciones" o "Jubilados" y "Recibo de haberes", se puede visualizar el desglose exacto de cada concepto.

El cronograma de pagos comenzará entre la primera y la segunda semana completa de mayo. Se recuerda que todos los montos se acreditan de forma directa en la cuenta bancaria informada, sin necesidad de intermediarios ni trámites presenciales.