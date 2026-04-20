ANSES: cómo pedir los $85.000 de la Ayuda Escolar en abril y quiénes pueden solicitarla

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que continúa vigente el plazo para gestionar el cobro de la Ayuda Escolar Anual, un pago extraordinario que este año alcanza los $85.000 por cada hijo.

Si bien gran parte de los beneficiarios recibió el monto de manera automática durante marzo, existe un grupo importante de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) que aún debe realizar un trámite presencial o digital para acreditar la regularidad escolar y destrabar el depósito.

Este refuerzo económico tiene como objetivo acompañar a las familias en los gastos derivados de la escolaridad, desde material didáctico hasta vestimenta. El proceso de solicitud es sencillo y puede resolverse de manera online, evitando filas y demoras innecesarias en las oficinas de atención.

Paso a paso: cómo realizar el trámite en Mi ANSES





Para aquellos padres o tutores que aún no hayan percibido el beneficio, el mecanismo para solicitarlo requiere la presentación del Certificado de Escolaridad (Formulario PS 2.68).

El procedimiento se resume en tres etapas que garantizan la correcta validación de los datos:

Descarga y firma: el primer paso es obtener el formulario desde la web oficial de la ANSES o la aplicación móvil. Una vez impreso, debe ser llevado a la escuela o la institución educativa para que las autoridades lo completen con la firma y el sello correspondiente. Carga digital: con el documento ya firmado, el titular debe ingresar a la sección "Hijos" dentro de Mi ANSES y seleccionar la opción "Presentar certificado escolar". Allí, basta con subir una foto nítida del formulario terminado. Acreditación del pago: una vez que el sistema procesa y aprueba el documento, el pago se libera. Es importante tener en cuenta que, desde el momento de la presentación, el depósito puede demorar hasta 60 días en acreditarse en la cuenta bancaria donde se percibe la asignación mensual.

Cómo pedir la Ayuda Escolar Anual en abril.

Quiénes tienen derecho a cobrar este refuerzo





La Ayuda Escolar Anual está destinada a menores de entre 45 días y 17 años inclusive, siempre que asistan a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario.

En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio no contempla un límite de edad, aunque sigue siendo obligatoria la acreditación de la escolaridad o la asistencia a centros de rehabilitación.

Al combinar este extra de $85.000 con los haberes mensuales actualizados por movilidad, los ingresos de las familias beneficiarias ven un salto significativo durante el mes de cobro.

Por ejemplo, en el caso de la AUH, el monto total percibido puede superar los $194.000 por hijo, sumando la asignación base y este refuerzo anual.

Para los trabajadores bajo el sistema SUAF, el valor de la ayuda se mantiene fijo independientemente del rango de ingresos familiares, consolidándose como un derecho para todos los chicos en etapa de formación.