Confirman un nuevo cronograma de pagos: ¿En qué fechas de mayo cobran sus haberes los jubilados?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a mayo para jubilados y pensionados, quienes percibirán sus haberes con un nuevo aumento y, en algunos casos, con el bono de refuerzo.

Las novedades para el próximo mes están vinculadas al ajuste por movilidad que se aplica sobre las prestaciones. Este incremento se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos, con dos meses de rezago.

En este caso, el dato de inflación de marzo fue del 3,4%, por lo que se estima que ese porcentaje impacte en los haberes de mayo, aunque aún resta la confirmación oficial del organismo.

Calendario de pagos de mayo para jubilados de ANSES

El grupo que cobra la jubilación mínima será el primero en acceder a sus haberes. Las fechas se distribuyen de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo





Una vez finalizada esta etapa, comenzará el pago para los jubilados con haberes superiores a la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo (tras el feriado del Día de la Revolución de Mayo)

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo





Cabe aclarar que este cronograma podría sufrir modificaciones, ya que ANSES todavía debe oficializar las fechas definitivas en los próximos días.

Se estima que los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 3,4% en sus haberes de mayo.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en mayo?

En cuanto a los montos, si se confirma el aumento estimado del 3,4%, los haberes quedarían de la siguiente manera: