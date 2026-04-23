Confirman un nuevo cronograma de pagos: ¿En qué fechas de mayo cobran sus haberes los jubilados?
ANSES ya prepara los pagos del nuevo mes que se avecina y organizó las fechas de cobro para jubilados y pensionados.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a mayo para jubilados y pensionados, quienes percibirán sus haberes con un nuevo aumento y, en algunos casos, con el bono de refuerzo.
Las novedades para el próximo mes están vinculadas al ajuste por movilidad que se aplica sobre las prestaciones. Este incremento se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos, con dos meses de rezago.
En este caso, el dato de inflación de marzo fue del 3,4%, por lo que se estima que ese porcentaje impacte en los haberes de mayo, aunque aún resta la confirmación oficial del organismo.
Calendario de pagos de mayo para jubilados de ANSES
El grupo que cobra la jubilación mínima será el primero en acceder a sus haberes. Las fechas se distribuyen de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo
Una vez finalizada esta etapa, comenzará el pago para los jubilados con haberes superiores a la mínima:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo (tras el feriado del Día de la Revolución de Mayo)
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
Cabe aclarar que este cronograma podría sufrir modificaciones, ya que ANSES todavía debe oficializar las fechas definitivas en los próximos días.
¿Cuánto cobrarán los jubilados en mayo?
En cuanto a los montos, si se confirma el aumento estimado del 3,4%, los haberes quedarían de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: rondaría los $393.250. En caso de mantenerse el bono de $70.000, el total a cobrar ascendería a $463.250.
- Jubilación máxima: alcanzaría aproximadamente los $2.646.200.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): se ubicaría cerca de $314.600. Con el bono, llegaría a $384.600.
- Pensiones No Contributivas (PNC): rondarían los $275.275. Con el refuerzo, el monto alcanzaría los $345.275.
- Pensión para madres de siete hijos: equivalente a la jubilación mínima, se ubicaría en $393.250 y, con el bono, alcanzaría los $463.250.