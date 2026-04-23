ANSES paga un bono para trabajadores sin empleo: ¿En qué fechas se cobra y cómo tramitarlo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el pago de la Prestación por Desempleo correspondiente a abril de 2026, un beneficio destinado a trabajadores que se quedaron sin empleo y necesitan asistencia económica mientras buscan una nueva oportunidad laboral.

Este ingreso puede alcanzar hasta los $357.800, aunque el monto final varía según cada caso. Desde el organismo explicaron que la cifra depende de los aportes realizados durante la vida laboral del solicitante y de las condiciones en las que se produjo la desvinculación.

Calendario de pagos de la Prestación por Desempleo

El cronograma de pagos establecido por ANSES para abril se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de abril

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de abril

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de abril

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de abril

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de abril

ANSES depositará la Prestación por Desempleo en la última semana de abril.

Cómo funciona la Prestación por Desempleo

Este beneficio está dirigido a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo y cumplan con los requisitos establecidos.

Para abril de 2026, los valores fijados son:

Monto mínimo: $178.900 (equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil)

Monto máximo: $357.800 (equivalente al 100% del mismo indicador)





El monto exacto que percibe cada beneficiario no es uniforme, ya que ANSES considera distintos factores al momento de calcularlo, como los aportes realizados y las condiciones de finalización del vínculo laboral.

En cuanto a los requisitos, se establecen dos categorías principales:

Trabajadores permanentes: deben haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años previos al despido.

deben haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años previos al despido. Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y al menos 90 días en el último año antes del cese laboral.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

Para acceder a este beneficio, ANSES habilita dos modalidades de gestión: