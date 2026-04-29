Atención, beneficiarios de AUH: ¿Aumenta la Prestación Alimentar en mayo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en mayo de 2026 un nuevo aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), en línea con el esquema de movilidad basado en la inflación. Además de este ajuste, los beneficiarios seguirán recibiendo el monto correspondiente de la Prestación Alimentar por cada hijo.

El incremento responderá al índice de precios de marzo, que fue del 3,4%, y se aplicará de forma automática en las principales prestaciones sociales. Sin embargo, entre los titulares surge una duda recurrente: si este refuerzo alimentario, que funciona como complemento clave para cubrir gastos básicos, también tendrá una actualización.

Cómo quedan los montos de la Prestación Alimentar

De acuerdo con lo informado por ANSES, la Prestación Alimentar no tendrá aumento en mayo de 2026. Esto implica que los valores se mantendrán sin cambios, a pesar de la actualización que sí impactará en la AUH.

Los montos vigentes son los siguientes:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres hijos o más.





Estos importes permanecen congelados desde 2024, lo que marca una diferencia con otras prestaciones que se ajustan de manera periódica por inflación. En consecuencia, aunque el haber base de la AUH aumente, el refuerzo alimentario no acompaña ese mismo ritmo.

Quiénes pueden acceder a la Prestación Alimentar

El beneficio está destinado a distintos grupos dentro del sistema de asistencia social. Entre ellos se encuentran:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

Madres con siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).





En términos generales, alcanza a familias con hijos de hasta 17 años o personas con discapacidad, sin límite de edad. La acreditación se realiza de forma automática en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

La Prestación Alimentar (anteriormente conocida como Tarjeta Alimentar) se liquida de manera conjunta con la AUH y otras asignaciones. Se trata de un programa que busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para los sectores más vulnerables.

Requisitos y cómo consultar el cobro

Para acceder al cobro, es fundamental cumplir con las condiciones establecidas: tener hijos de hasta 14 años inclusive (o sin límite en caso de discapacidad) y mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la plataforma Mi ANSES.

Desde el organismo recomiendan verificar la liquidación antes del inicio del calendario de pagos. A través del sistema, los beneficiarios pueden consultar el detalle del haber mensual actualizado con el 3,4% de aumento, junto con el monto correspondiente a la Prestación Alimentar. Más información en anses.gob.ar.

Cuándo cobra la AUH en mayo 2026

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI. Para mayo, las fechas estimadas son: