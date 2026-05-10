ANSES deposita un nuevo bono para jubilados en mayo: ¿Quiénes lo cobran?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene todo listo para comenzar con los pagos correspondientes a mayo. En este mes, un grupo de jubilados cobrará el bono de refuerzo de manera completa, mientras que otros accederán a un monto proporcional según sus ingresos.

Además del extra, el organismo previsional confirmó que los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 3,38% en sus haberes. Este incremento se desprende de la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los ingresos en función de la inflación registrada en los meses previos.

Quiénes reciben el bono de refuerzo completo en mayo

En mayo, los jubilados percibirán sus haberes con aumento y, en el caso de quienes cobran la mínima, también recibirán el bono completo de $70.000.

De esta manera, los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán un monto base de $393.174,10. Con la suma del refuerzo extraordinario, el total asciende a $463.174,10.

Sin embargo, no todos los beneficiarios accederán al bono completo. Aquellos jubilados que perciben ingresos por encima del haber mínimo, pero que no superan el tope establecido, recibirán un monto proporcional.

Según aclaró ANSES, "las jubilaciones y pensiones que no superen los $463.174,10 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto". Esto implica que el valor del refuerzo disminuye progresivamente a medida que el haber mensual es mayor.

A modo de ejemplo:

Un jubilado que percibe $403.174 recibirá un bono de $60.000

Si cobra $413.174, el bono será de $50.000

Con un haber de $423.174, el refuerzo será de $40.000

Para ingresos de $433.174, el bono se reduce a $30.000



Y así sucesivamente. Este esquema se aplica de forma escalonada hasta alcanzar el límite establecido, es decir, quienes superen el tope de $463.174,10 no recibirán el bono.



En mayo, ANSES continuará pagando el bono de $70.000 a quienes cobran una jubilación mínima. Los jubilados que perciben haberes superiores a la mínima, pero inferiores al tope establecido ($463.174,10) cobrarán el refuerzo de manera proporcional.

Fechas de cobro para jubilados de la mínima

ANSES también confirmó el calendario de pagos para los jubilados que perciben el haber mínimo, el cual se organiza según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.



