Comienzan los pagos con aumento y bono: ¿Qué jubilados cobran este lunes 11 de mayo?

Este lunes 11 de mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha el calendario de pagos para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

Esta jornada marca el inicio de una semana clave, ya que los montos llegan con un aumento del 3,4% basado en el índice de inflación y un bono de $70.000.

Jubilados de la ANSES: ¿Quiénes cobran hoy, lunes 11 de mayo?





Siguiendo el esquema de pagos organizado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), los beneficiarios que tienen prioridad en la acreditación son:

Jubilados y pensionados con haberes mínimos : DNI terminados en 0 .

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 0 y 1.

Esquema de cobros de mayo completo para jubilados y pensionados





Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo .

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

¿Qué jubilados y pensionados cobran hoy, lunes 11 de mayo?

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo .

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.

Montos confirmados: ¿Cuánto se cobra en mayo?





Con la actualización por movilidad y el refuerzo extraordinario, los jubilados que cobran este lunes percibirán los siguientes montos:

Haber mínimo : se posiciona en $393.174,10 .

Bono de refuerzo : se acredita un pago extra de $70.000 .

Total garantizado: ningún beneficiario de la mínima cobrará menos de $463.174,10 sumando ambos conceptos.

Para consultar el recibo de haberes o verificar si el bono proporcional fue liquidado correctamente, los usuarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.