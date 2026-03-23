Crisis industrial: cerró una fábrica de herramientas y echaron a 40 empleados

Debido a la retracción en la demanda, la marca de herramientas Bahco, perteneciente a la compañía SNA Europe, anunció el cese de la producción en su planta ubicada en Santo Tomé, provincia de Santa Fe, una medida que implicará el despido de 40 trabajadores.

Por medio de un comunicado, desde la empresa explicaron que "esta decisión responde a la necesidad de adaptar el modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico".

De acuerdo a la información proporcionada por la agencia Noticias Argentinas, la producción será relocalizada en otras fábricas del grupo, mientras que en la planta santafesina se mantendrán únicamente las actividades comerciales.

La fábrica de herramientas Bahco en Santo Tomé.

En esa línea, la firma precisó que las áreas de distribución, ventas y servicio continuarán operando con normalidad desde Santo Tomé, con el objetivo de garantizar el suministro de herramientas, soluciones de almacenamiento, accesorios y servicios de posventa en todo el país.

Asimismo, indicaron que la medida alcanza a cerca de 40 empleados, quienes ya fueron desvinculados. La compañía aseguró que cumplirá con todas las obligaciones legales.

A nivel global, la empresa cuenta con 10 plantas productivas, ocho centros de distribución y 37 oficinas comerciales. Dispone de un catálogo de más de 24.000 productos y posee alrededor de 400 patentes registradas, además de una red que supera los 20.000 distribuidores.

En cuanto a su estructura, emplea a 12.800 personas en 130 países y reporta ganancias netas por 820,5 millones de dólares, con ventas que alcanzan los 4.250 millones de dólares.

Vale recordar que un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) reveló que la tasa de desocupación en Argentina subió al 7,5% al cierre de 2025, lo que significa que 1,64 millones de personas no tienen empleo y lo buscan activamente. Esta cifra representa un salto de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.