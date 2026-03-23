Las empresas textiles, sin ventas y con más despidos

El sector de indumentaria profundizó la caída de ventas en lo que va del año. Durante el primer bimestre de 2026, se registró una baja promedio del 8,4% interanual, consolidando una tendencia negativa que se arrastra desde el 2025.



Los datos surgen del último informe elaborado por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI). Según el relevamiento, el 80% de las empresas del rubro identifica la falta de demanda como su principal preocupación. El bajo consumo se convirtió en el factor determinante de la parálisis productiva que atraviesa el sector.

El análisis indica que el 63% de los establecimientos sufrió una baja de sus ventas. En contrapartida, sólo un 30% de las firmas logró algún tipo de incremento durante el período enero-febrero.

Uno de los puntos críticos señalados por la entidad es la dificultad para ajustar los valores de venta al ritmo de la inflación de costos. La CIAI remarcó que "se agrava la imposibilidad de trasladar costos a precios", detallando además que "la mitad de las empresas no pudo trasladar aumentos y un 43% apenas pudo trasladar menos de la mitad".

Esta brecha entre los costos de producción y el precio final generó la acumulación de mercadería no vendida. El reporte indica que los niveles de stock alcanzaron una categoría de "excesivo" en el 50% de las empresas, representando la cifra más alta registrada en los últimos 18 meses de actividad.

Las dificultades para afrontar compromisos económicos afectan a 8 de cada 10 compañías. Como consecuencia, los atrasos en los pagos a proveedores y obligaciones fiscales se duplicaron, alcanzando al 60% del sector. De acuerdo con el informe, el grupo de empresas que no presentaba atrasos se contrajo, pasando de 40% a 21% en el transcurso de un solo bimestre.

El deterioro de los indicadores económicos impactó de forma inmediata en el empleo sectorial. Los despidos ya constituyen el 21% de las medidas de ajuste adoptadas por las firmas, lo que representa un incremento de 7 puntos porcentuales en comparación con el bimestre previo.

Como estrategia complementaria, las empresas dejaron de cubrir los puestos que quedan vacantes de forma natural. El 25% de las compañías optó por no reemplazar al personal que presentó su renuncia.