Milei cuenta los salarios necesarios para comprar un auto pero nadie llega a fin de mes

El presidente Javier Milei reaviva el debate en los diferentes sectores del país al destacar los salarios necesarios para comprar un auto, mientras que es cada vez más difícil llegar a fin de mes.

Fue a través de su cuenta de X que el mandatario destacó un informe difundido por la cuenta "Argentina en Datos", que habla sobre la cantidad de salarios necesarios para comprar un 0 km, que bajó con fuerza en el último año y se ubicó en el nivel más bajo de la década.

"Se destroza el relato de los periodistas ensobrados. ¡Ciao!", agregó Milei al citar el mencionado tuit.

Sin embargo, la realidad en varios sectores del país es otra: la crisis económica se agudiza para millones de personas y llegar a fin de mes es cada vez más difícil.

SE DESTROZA EL RELATO DE LOS PERIODISTAS ENSOBRADOS.

CIAO! https://t.co/HPWXQt6Nfi — Javier Milei (@JMilei) April 10, 2026

La medición destacada por el mandatario toma como referencia el precio de los autos más vendidos en relación al salario promedio (RIPTE). En ese cruce, el indicador pasó de 27,4 salarios en 2024 a 20,8 en 2025, lo que implica una caída significativa en el esfuerzo económico necesario para acceder a un vehículo.

El gráfico refleja una tendencia con altibajos en los últimos años. En 2020, se necesitaban 23,9 salarios para comprar un auto. Luego, el indicador subió a 27,1 en 2021 y alcanzó un pico de 27,7 en 2022. En 2023 bajó a 26,4, volvió a subir en 2024 (27,4) y finalmente se desplomó en 2025 hasta 20,8.

Este descenso marca un quiebre en la serie y sugiere una mejora relativa en el acceso a los autos, ya sea por una recomposición de ingresos, cambios en los precios o una combinación de ambos factores.

De acuerdo con el informe, elaborado en base a datos de ACARA y el MECON, el nivel actual es el más bajo de los últimos diez años.

Sin embargo, todo este panorama parece ajeno a una realidad más compleja para los argentinos. Es que, en una coyuntura cargada por el "Adornigate", vivir cada vez cuesta más.

Servicios, transportes, alquileres y alimentos son el contrapunto de lo que destaca el presidente en este posteo: el esfuerzo de los argentinos para llegar a fin de mes se supera día a día.



