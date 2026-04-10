Entre escándalos, Manuel Adorni busca reposicionarse con un viaje a Vaca Muerta junto a Karina Milei

Pese a los avances judiciales sobre su patrimonio que mantienen en jaque al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el respaldo de la cúpula de La Libertad Avanza se mantiene en modo "intacto" y el funcionario prepara un viaje oficial para la semana próxima, esta vez, al interior del país.

El plan es visitar en Neuquén el Yacimiento Vaca Muerta acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Adorni hizo esfuerzos esta semana por reposicionarse en el tablero de poder del Gobierno nacional, aunque los escándalos en torno a sus bienes no cesan. Sin embargo, arrancó la semana sentado al lado del presidente Javier Milei en la reunión de Gabinete y fue "empoderado" adelante de los ministros, según contaron fuentes a cronica.com.ar.

Otra voz oficial que camina los pasillos de la Casa Rosada confirmó a este medio que el viaje a la Patagonia de Adorni y Karina "El Jefe" Milei figura en agenda para el jueves 16 y el motivo es una actividad que organiza la petrolera nacional YPF.

Adorni y Karina evalúan viajar al sur del país, a Vaca Muerta

De concretarse la visita a la provincia de Neuquén, Adorni sumaría esa actividad oficial a la ronda de reuniones con varios ministros durante esta semana para "seguimiento de gestión".

En el marco de la orden que bajó Milei, el jefe de Gabinete recibió en su despacho a Mario Lugones (Salud), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa).

Adorni dará el presente, a su vez, este fin de semana en el acto de partida de la Fragata Libertad, que iniciará un nuevo viaje de instrucción fuera del país con participación en un ejercicio por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, según informaron de Defensa.

El último posteo de Karina Milei sobre Manuel Adorni.

Desde el punto de vista de Adorni, el viaje hacia la Patagonia con Karina Milei le permitiría sumar una foto importante con el titular de YPF, Horacio Marín. Fuentes al tanto de la organización compartieron con este medio que se trata de una actividad que estaba anotada para unos días atrás pero se postergó por la crisis en torno al Jefe de Gabinete.

El Jefe de Gabinete que a mediados del año pasado fue la cara de la victoria electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas porteñas, ya había comenzado el mes de abril con un fuerte abrazo en público del presidente Milei en el acto por Malvinas.

A Karina Milei le cantaron en el Congreso: ¿"Y Adorni dónde está?"

Con el correr de los días, igualmente y más allá de los esfuerzos de Adorni y su entorno, la dinámica habitual del Gobierno nacional se resiente.

El último jueves, cuando Karina Milei asistió al Congreso para festejar la aprobación de la Ley de Glaciares, no lo hizo acompañada por Adorni, sino por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien estuvo a cargo de las negociaciones con los gobernadores dialoguistas y aliados para conseguir los votos.

Karina Milei, sin Manuel Adorni y con Diego Santilli, en la votación de la Ley de Glaciares en el Congreso.

La oposición peronista y de la izquierda, entre otros, le cantó a "El Jefe" del partido La Libertad Avanza: "¿Y Adorni dónde está, y Adorni dónde está, dónde está, Adorni dónde está?". Las cámaras de la transmisión oficial no la mostraron en ese momento, sino cuando el proyecto del oficialismo obtuvo la media sanción que le faltaba.

Con todo, tanto el mandatario nacional como su hermana y funcionaria parecen no tener planes de soltarle la mano a Adorni, ni siquiera cuando escala el impacto mediático de las acusaciones que investiga la Justicia por episodios como el de la escribana Adriana Nechevenko que hizo ruidosas declaraciones en Tribunales y ante las cámaras sobre las operaciones de compraventa y las hipotecas en la mira.