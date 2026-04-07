Manuel Adorni activó ronda de reuniones con ministros: recibió a Mario Lugones y todo el equipo de Salud

Tras confirmarse el envío al Congreso de una reforma de la Ley de Salud Mental, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió en la Casa Rosada al ministro de Salud, Mario Lugones. Forma parte de la ronda de reuniones de seguimiento de gestión que encabezará el hombre de confianza del presidente, Javier Milei. Los ejes del encuentro y los asistentes, incluidos los titulares de los organismos del área, como el PAMI.

Tras otra muestra de respaldo en la reunión de Gabinete Nacional de este lunes, el líder de La Libertad Avanza bajó la orden directa y en persona a los ministros para que cualquier consulta de gestión sea canalizada a través de Adorni.

A fin de apagar los incesantes rumores de renuncia en plena tormenta mediática y judicial que lo rodea al Jefe de Ministros, el mandatario nacional reforzó su rol coordinador y "le dió el control sobre el avance de los objetivos de las distintas áreas del Gobierno", según resumió una fuente de la Rosada a cronica.com.ar tras la cumbre de la primera plana libertaria en el Salón Eva Perón.

Adorni se reunió con Lugones y toda la órbita de Salud

Adorni y Lugones ya habían mantenido una reunión para "analizar la evolución del área" a fines de febrero. Todavía no había tomado conocimiento público el viaje de la esposa del también vocero en el avión presidencial a Nueva York, el escándalo al que se encadenaron otros de gravedad mayor que investiga la Justicia.

El Jefe de Gabinete se trasladó por aquel entonces a donde funciona el Ministerio y dialogó también con los equipos técnicos. Como anticipó este medio, había proyectos de ley en carpeta, como el que este martes anunció Lugones para reformar integralmente la actual Ley de Salud Mental.

Manuel Adorni y Mario Lugones en una reunión previa en febrero 2026 en el Ministerio de Salud.

De acuerdo a lo informado por la Jefatura de Gabinete, la reunión de este martes se trató de "una nueva instancia de seguimiento de la gestión de cada cartera". Sobre Salud, se analizaron "los resultados del período de gestión 2024/2025 y se delinearon los objetivos para la segunda etapa 2026/2027".

Fuentes del Ministerio de Salud precisaron a este medio el detalle sobre los "cuatro ejes estratégicos" que formaron parte del encuentro con Adorni. En primer lugar, destacaron a la "Orden y rectoría del sistema: Reglas claras, ordenamiento del sistema y definición de prioridades sanitarias haciendo hincapié en la prevención".

En segundo, la "Eficiencia: Un mejor uso de los recursos, reducción de costos y un sistema financiable en el tiempo". Tercero: "Modernización e innovación: Digitalización, interoperabilidad e inteligencia artificial al servicio del personal de salud y de los pacientes". Y cuarto, "Acceso con calidad y transparencia: Mejores servicios para los pacientes, más información pública y control sobre los resultados".

Quienes asistieron a la reunión Adorni - Lugones en Casa Rosada

Acompañaron al ministro Lugones a la Casa Rosada: Roberto Olivieri Pinto, titular de la Unidad Gabinete de Asesores (UGA); Guido Giana, secretario de Gestión Administrativa; Dr. Alejandro Vilches, secretario nacional de Discapacidad; Dr. Roberto Moro, secretario de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR); Dra. Manuela María Bullo, subsecretaria de Planificación y Programación Sanitaria; Dr. Enrique Rifourcat, subsecretario de Institutos y Fiscalización; Dra. Susana Azurmendi, subsecretaria de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud; Dra. Liliana Gonzalez, directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental; Augusto Lauria, subsecretario de Relaciones Sectoriales y Articulación.

También formaron parte de la cita los titulares de organismos bajo la órbita de Salud: Dr. Esteban Leguizamo, director ejecutivo del PAMI; Dr. Claudio Stivelman, superintendente de la Superintendencia de Servicios de Salud; Dr. Luis Fontana, administrador nacional ANMAT; Dr. Richard Malán, vicepresidente de INCUCAI; Dr. Diego Masaragian, administrador nacional ANES; Dra. Claudia Perandones, directora ANLIS-ANMAT.