Hugo Morales dijo que la oferta por el departamento de Adorni se la hicieron "dos pibes" y después compraron dos jubiladas

La causa que investiga el patrimonio de Manuel Adorni sumó un testimonio que añade una dosis de misterio a las operaciones inmobiliarias del Jefe de Gabinete. El ex jugador de la Selección Argentina, Hugo Morales, declaró este martes ante el fiscal Gerardo Pollicita y detalló las extrañas circunstancias en las que vendió su departamento de la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito.

Morales explicó que, tras tener la propiedad publicada durante mucho tiempo sin éxito por su estado de deterioro, recibió una propuesta concreta. "Me la hicieron dos chicos", indicó el ex volante de Huracán y Lanús, refiriéndose a una oferta por 200.000 dólares. Sin embargo, la sorpresa llegó el día del cierre: "A esos dos pibes los vi el día que se escrituró junto a las dos señoras", quienes finalmente figuraron como las compradoras y acreedoras.

Las jubiladas que "no conocen" al funcionario

El nudo de la investigación radica en esas dos mujeres: Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo. Según los registros, ellas no solo compraron el inmueble en abril de 2025, sino que meses después le otorgaron a Adorni un préstamo hipotecario privado por el 87% del valor de la propiedad para que él se las comprara a ellas.

El dato más inquietante es que, en declaraciones públicas, las jubiladas aseguraron no conocer a Adorni ni haber realizado semejante movimiento financiero. El testimonio de Morales complica esta versión, ya que confirma que los "pibes" que iniciaron la negociación estaban acompañados por las señoras al momento de firmar en la inmobiliaria de Mataderos.

Pruebas clave y nuevas hipotecas

Morales no se limitó a su relato oral; aportó a la fiscalía chats, audios y capturas de pantalla que registran las conversaciones previas a la venta. Con estos elementos, el fiscal Pollicita buscará identificar a los jóvenes mencionados y determinar si actuaron como intermediarios del funcionario nacional.

Además, la Justicia detectó una segunda hipoteca privada sospechosa vinculada a Adorni por otros 100.000 dólares, otorgada por otras dos mujeres (Graciela y Victoria Cancio). Estos créditos, declarados ante la Oficina Anticorrupción sin mayores precisiones, son el eje de la denuncia por "desproporcionado incremento patrimonial" presentada por la diputada Marcela Pagano.

Cita clave en Comodoro Py

La investigación continuará este miércoles con la declaración de la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino tanto en la compra del departamento de Caballito como en la adquisición de la casa en el barrio privado Indio Cuá. La profesional deberá explicar cómo se formalizaron préstamos de tal magnitud entre personas que alegan no tener vínculo alguno entre sí.