El Gobierno anunció el envío de una nueva Ley de Salud Mental al Congreso: ¿Cuáles serán los cambios?

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este martes que el Gobierno enviará una nueva Ley de Salud Mental al Congreso en los próximos días. La iniciativa es analizada por el Ejecutivo desde fines del año pasado y, ahora, vuelve a tomar impulso dentro del paquete legislativo de La Libertad Avanza.

El proyecto apuntaría a modificar aspectos sensibles de la norma promulgada en 2010 por el Parlamento y reglamentada tres años después. Los cambios, según trascendió, estarían vinculados con las internaciones involuntarias y la intervención judicial en caso de riesgos.

Desde la cartera a cargo de Mario Lugones llevaron adelante un relevamiento con testimonios de familiares, pacientes, profesionales, actores del ámbito judicial y legislativo para detectar los inconvenientes en la práctica diaria. Entre los impedimentos se detectó que 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley y que sólo existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental.

En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental.



Fin. April 7, 2026

El borrador del proyecto plantea reemplazar el término "padecimiento mental", considerado ambiguo, por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Y respecto a las internaciones, se mantiene el carácter de recurso excepcional, pero se prevé que el médico psiquiatra pueda indicar la internación involuntaria en casos urgentes, la cual deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en 24 horas. El plazo de notificación judicial se extenderá de diez a 24 horas.

En otro pasaje, la iniciativa propone fortalecer la red de atención en salud mental, con hospitales especializados, en detrimento a la ley vigente que impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos. Actualmente, hay 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas.

Además, el proyecto amplía la participación técnica del Ministerio de Salud en el órgano de revisión para fortalecer la supervisión y control.

En paralelo al anuncio sobre el envío de la nueva ley al Congreso, Adorni tiene previsto recibir a Lugones, desde las 14, en su despacho de Casa Rosada. El encuentro podría servir para terminar de definir los principales lineamientos del texto.