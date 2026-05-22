El Gobierno defendió el mega paquete de leyes que intentará aprobar en el Congreso: incluye Súper-RIGI y cambios en Etiquetado frontal

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el envío de un paquete de leyes al Congreso, donde se incluye al Súper RIGI.

Entonado tras una buena semana en el Congreso, en donde logró la aprobación de varias iniciativas importantes para el Ejecutivo, como la Ley Hojarasca o el cambio del régimen en Zonas Frías, ahora va por más.

En ese marco, aclaró cómo es el nuevo paquete de leyes enviado al Congreso de la Nación, que tendrá Súper-RIGI, la Ley de Lobby y Etiquetado frontal.

Adorni expresó que envían la "Ley de Ludopatía, para combatir a las plataformas ilegales de apuestas online en pos de reforzar la protección de los menores de edad".

Además, también está el "Súper RIGI, para incentivar proyectos de inversión dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas en el país".

Por su parte, se votará "Etiquetado Frontal, para derogar la ley actual, suprimir los octógonos, eliminar las restricciones al uso de personajes infantiles y avanzar hacia un sistema de información nutricional más preciso, adaptable y técnicamente consistente" y también "Ley de Lobby, para ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con que funcionarios y en beneficio de quien".