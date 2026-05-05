El Gobierno formalizó la denuncia contra Rodolfo Tailhade por espionaje a Manuel Adorni, su esposa y sus hijos

El Gobierno hizo oficial este martes la denuncia penal contra el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por "espionaje ilegal", luego de haber difundido información sobre Manuel Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus hijos durante la sesión en que el jefe de Gabinete presentó su informe de gestión en el Congreso.

La causa fue impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.

"Se efectúa la presente denuncia penal por la posible realización de acciones ilegales de inteligencia", señala la presentación judicial a la que accedió cronica.com.ar, y que lleva las firmas del subsecretario Legal de dicha cartera, Diego Goldman; y la directora de Asuntos Jurídicos, Mariana Vesio.

Durante el informe de gestión de Adorni en el recinto de la Cámara Baja, Tailhade había mencionado el supuesto uso de agentes de la Policía Federal como custodia de Bettina Angeletti, incluso en ocasiones cotidianas y de índole personal, con la mención a presuntas actividades y lugares que frecuentaba. "Usa esta custodia para ir a la manicura o para llevar a sus hijos al colegio", dijo.

El diputado kirchnerista fue más allá y señaló que, en septiembre de 2025, la mujer del jefe de Gabinete viajó en primera clase a Madrid con cinco "mamis del colegio" y se hizo cargo de los pasajes y la estadía.

"Resulta significativamente preocupante que un miembro del Congreso exponga públicamente, en el recinto y ante la ciudadanía, los quehaceres privados del cóyunge de uno de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional", puntualizó la denuncia, y agregó: "Aún más grave resulta que el diputado refiera conocer con precisión el desempeño y logistica funcional de la custodia eventualmente a cargo de la seguridad del Jefe de Gabinete y su familia".

Para la cartera que comanda Alejandra Monteoliva, la información revelada presenta "severos riesgos para la Seguridad Nacional y amerita ser investigada". Por eso, solicitó que la Justicia investigue cómo obtuvo el legislador kirchnerista la información, detecte si hubo participación de terceros o estructuras estatales y constante si se cometieron delitos previstos en la ley de inteligencia.

Por favor. Estoy ansioso por presentar en la Justicia toda la información sobre el corruptísimo Manuel Adorni y su esposa, como la llaman los empleados de la Rosada, "la Primera Dama" Bettina. https://t.co/oYgUmNTwBi — Rodolfo Tailhade %u2B50%uFE0F%u2B50%uFE0F%u2B50%uFE0F (@rodotailhade) April 30, 2026

Después de que trascendiera el Gobierno analizaba denunciarlo por su accionar, Tailhade insistió con sus comentarios y a través de su cuenta de X reposteó la publicación de un periodista que informaba sobre las intenciones del Ejecutivo: "Estoy ansioso por presentar en la Justicia toda la información sobre el corruptísimo Manuel Adorni y su esposa, como la llaman los empleados de la Rosada, ‘la Primera Dama' Bettina".

Y en un mensaje al presidente Javier Milei, agregó: "No tiene idea de cómo le mintió a su hermana cuando le dijo 'ahora sí, no hay nada más'. Hay mucho, mucho, MUCHO más que los 10 minutos que me dieron para hablar en el recinto. ¿Adorni le dijo, por ejemplo, de la 'charla para empresarios' a mil dólares por cabeza? ¿Que la esposa le contó a medio mundo de la comitiva paralela en el viaje a Nueva York, donde no sólo fue ella sino también SU FOTÓGRAFO PERSONAL que además es ñoqui de la Secretaría de Comunicación? Sáquese para cuidarse, Presidente. Ya hizo un papelón con Espert y ahora está repitiendo el mismo error".