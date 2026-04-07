Adorni también financió su departamento anterior con deudas privadas: otras dos mujeres le prestaron 100 mil dólares

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue en el centro de la tormenta. Una nueva operación inmobiliaria se sumó al expediente: el funcionario registró para su departamento de la avenida Asamblea al 1100, en el barrio porteño de Chacabuco, una hipoteca privada otorgada por dos mujeres, similar a la que ya se conocía para la propiedad de la calle Miró al 500, en Caballito, según surge de su declaración ante la Oficina Anticorrupción (OA).

La hipoteca se registró el 15 de noviembre de 2024, cuando Adorni ya ejercía como vocero presidencial. La misma fecha en que figura la compra, por parte de su esposa Bettina Angeletti, de la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Las otorgantes del préstamo son Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría entregado al matrimonio 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, que aportó 15.000 dólares. En su declaración ante la OA correspondiente a 2024, Adorni consignó una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio y de 7.740.000 con Cancio, aclarando que las deudas son en dólares.

Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal y se desempeñó como jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial hasta 2021, según publicó el diario La Nación.

La escribana que estuvo en las tres operaciones

Otro dato saliente de la operación es la intervención de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, la misma que certificó tanto la compra de la casa de Indio Cua en 2024 como la del departamento de la calle Miró en 2025, y que registra al menos siete visitas a la Casa Rosada desde que Adorni es funcionario.

Nechevenko está citada a declarar este miércoles ante el fiscal Gerardo Pollicita, que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito a partir de la compra de inmuebles no declarados y de sus viajes al exterior en avión privado. El fiscal le solicitó que entregue toda la documentación referida a las operaciones inmobiliarias del matrimonio para conocer los pagos realizados, las deudas asumidas y constatar su legalidad.

La operatoria de Asamblea replica el esquema utilizado en Miró al 500, el departamento de 200 metros cuadrados y cochera en Caballito que Adorni escrituró en 2025. En ese caso, la hipoteca privada fue otorgada por las anteriores propietarias, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes le prestaron 200.000 dólares, cerca del 90% del precio de venta consignado en la escritura, muy por debajo del valor de mercado según coinciden distintos agentes inmobiliarios.

Adorni no dio explicaciones sobre el crecimiento de su patrimonio desde que integra el gobierno de Milei, un proceso que incluyó la incorporación de la casa de Indio Cuá, el departamento de Caballito y una camioneta Jeep Compass adquirida en marzo de 2024, apenas cuatro meses después de asumir como vocero presidencial.