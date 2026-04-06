Manuel Adorni retomó la agenda de gestión tras recibir el respaldo de Javier Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomó este lunes su agenda oficial de reuniones bilaterales con los ministros tras varias semanas de tensiones internas y cuestionamientos públicos.

En un movimiento coordinado para recuperar la iniciativa política, el funcionario inició una ronda de encuentros con la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de haber participado en una reunión de gabinete encabezada por el propio presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Señales de unidad y apoyo presidencial

La reactivación de la actividad oficial de Adorni se produce en un contexto donde el Poder Ejecutivo busca mostrar cohesión frente a las investigaciones judiciales que involucran al Jefe de Gabinete por la compra de inmuebles y traslados al exterior.

El presidente Javier Milei, quien no encabezaba una reunión con todos sus ministros desde el pasado 24 de febrero, utilizó el encuentro de hoy para enviar un mensaje de apoyo explícito a su colaborador más cercano.

Este respaldo ya se había manifestado el miércoles anterior, cuando el mandatario convocó a Adorni a la Quinta de Olivos.

Según fuentes oficiales, en aquella cita no solo se analizó el rumbo de la administración, sino que funcionó como un gesto defensivo ante las críticas de las últimas semanas. "

La puesta en marcha de una nueva agenda de trabajo se produce después de un período en el que la coordinación interna perdió continuidad", señalaron fuentes gubernamentales respecto al nuevo esquema de reuniones individuales con los ministros.