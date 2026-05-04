Karina Milei coordinó la estrategia legislativa con la cúpula de La Libertad Avanza

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este lunes una reunión clave en la Cámara de Diputados con los principales referentes de La Libertad Avanza.

Según confirmaron fuentes parlamentarias, la funcionaria se citó con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, para analizar la marcha de los proyectos impulsados por el Ejecutivo.

Prioridades en la Cámara baja

Durante el encuentro se repasó el estado de las iniciativas que el oficialismo busca sancionar en el corto plazo.

Entre los temas destacados de la agenda se encuentran la denominada ley Hojarasca, que ya cuenta con dictamen de comisión, y el proyecto de Financiamiento Universitario.

Asimismo, los legisladores dialogaron sobre la ratificación del acuerdo vinculado al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, pieza clave en la estrategia de integración internacional del Gobierno nacional.

El escenario en el Senado

Si bien la actividad en la Cámara de Diputados es intensa, gran parte de los temas centrales propiciados por el Poder Ejecutivo se encuentran bajo análisis en el Senado.

En la Cámara alta, la gestión oficialista logró consolidar una mayoría junto al radicalismo, el PRO y bloques provinciales.

Allí, el cuerpo legislativo debe dar tratamiento a proyectos de reforma electoral, la autorización para el pago a fondos acreedores, y normativas específicas en materia de salud mental y discapacidad, completando así el paquete de reformas estructurales planteado por la administración central.