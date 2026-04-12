Luis Caputo busca recomponer la relación con el FMI, hoy estancada

Luis Caputo tiene previsto viajar a Washington el próximo martes para participar en la reunión de primavera que organiza el Fondo Monetario Internacional (FMI) conjuntamente con el Banco Mundial. Son dos reuniones al año, en abril y en octubre, que reúnen a lo más granado del poder económico y financiero internacional. Junto a él asistirán su segundo, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.



Además de hablar con banqueros y colegas que se darán cita en la cumbre, y esperar una posible reunión con Kristalina Georgieva, el ministro de Economía tiene un objetivo: recomponer la relación con el FMI, hoy estancada.

El organismo practicó en febrero su auditoría de las cuentas públicas al 31 de diciembre, tal cual lo pautaba el acuerdo de facilidades extendidas rubricado hace exactamente un año. Si bien se cumplieron dos de las metas, el superávit fiscal y el cese de emisión monetaria, hubo un notorio incumplimiento en la tercera, la acumulación de reservas, por lo cual el directorio de la entidad debería emitir un "waiver" o dispensa. Consciente de su falta, el Banco Central instauró a partir del 4 de enero un sistema de compras de divisas que le permitió adquirir casi U$S 5.000 millones en lo que va del año.

La portavoz del FMI, Julie Kozack.

Sin embargo, a más de dos meses de la partida del auditor Luis Cubeddu, todavía el directorio no dio el visto bueno a su informe ni autorizó el giro de los U$S 1.000 millones previstos para esta fecha. En su última conferencia de prensa, la vocera de la entidad, Julie Kozack, elogió el cambio de rumbo del BCRA (que hasta fines del año pasado se negaba a intervenir en el mercado de divisas por temor a que la demanda incrementara el tipo de cambio). Pero se negó a ponerle fecha al próximo desembolso. "Las discusiones sobre la segunda revisión y la consulta del Artículo Cuatro (informe anual de la economía del país) están continuando", se limitó a decir Kozack.

Uno de los problemas que advierten en Washington es que las divisas que adquiere el Banco Central no permanecen en la entidad para fortalecer sus reservas, sino que se van a través del Tesoro para cumplir con pagos de compromisos ya programados. El elevado riesgo país dificulta la emisión de nuevos bonos para "rollear" la deuda y el mercado doméstico no tiene profundidad como para emitir nuevos títulos en dólares.

El problema de fondo, según los analistas, es el "paredón" de vencimientos que debe afrontar el gobierno en los próximos dos años. El IERAL, instituto económico que depende de la Fundación Mediterránea, afirma que "la ausencia de definiciones taxativas sobre el programa de financiamiento para los servicios de deuda de 2026 y 2027 introduce una dimensión de incertidumbre adicional". En el FMI también creen que las señales que lanza el gobierno sobre este tema no son claras y por eso esperan con ansias escuchar lo que Caputo tenga para contarles.